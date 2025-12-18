智能「M巾機」首登陸本港商場 擬添血跡清潔劑等產品 創辦人：中印發展更快

初創公司樺盟生物科技（WomenX Biotech）除了推出經血檢測HPV的衛生巾之外，亦設計出智能小型衛生巾販賣機，經過兩年在大學與營地的試驗，已首度引入商場，以填補香港女性科技（FemTech）領域的空白。該公司創辦人、被稱為「M巾博士」的蔡佩樺接受《星島頭條》專訪時透露，下一步計劃對販賣機進行推廣及升級機型，令產品容量更大、添加新品類，支付方式也會更豐富，期望可以滿足大多數女性的臨時需要。

初創公司樺盟生物科技（WomenX Biotech）旗下衛生巾品牌樂護絲已在全港萬寧、多處藥店及線上官網有售。

創業靈感源於一段尷尬經歷

蔡佩樺的創業靈感源於自己一段尷尬經歷，她曾乘搭從美國到香港的飛機時突然月經來了，在十幾個鐘的航程中也戰戰兢兢，甚至凌晨在首爾轉機時也沒有找到出售衛生巾的地方。她自嘲其手袋永遠沒有備用衛生巾，又笑稱後來才知可問空姐拿取衛生巾，但因月經會不分地點、不分時刻造訪，相信很多女士都經歷過類似的情況。

經過進一步調查後，她發現香港作為國際大都會，但不少公共場所在女性應急護理方面存在明顯不足，大部分商場、寫字樓及公園等公共空間，僅在洗手間提供免費紙巾，很多商場服務台都曾遇過顧客求助找不到衛生巾購買地方。

出於解決這個問題的初心，驅使她帶領團隊從零開始，切入智能衛生巾販賣機這一相對冷門的領域，力圖構建方便女士的應急護理網絡，如今已在全港佈局7部智能衛生巾販賣機，涵蓋NGO、酒店及學校等場所。

大學測試揭圖書館需求最大

雖然美國、日本及台灣等許多地方都設有大型衛生巾販賣機，但蔡佩樺提醒，這些機型不適合香港實際情況，主因香港廁所大多空間擠逼，還需要預留足夠的消防走火通道，因此團隊放棄了常見的立式大型機身，將機器尺寸壓縮至「44cm×44cm×24cm」，以靈活適應不同洗手間的格局。

香港第一部公共場所的衛生巾販賣機安裝在大埔林村，蔡佩樺介紹，此處是賽馬會愛丁堡公爵訓練營的訓練場地，地處偏遠，許多參與活動人士還處於初潮的年紀，面對突發狀況會非常「怕醜」，不敢向其他人詢問，這時一部販賣機就可以即時解決難題。

團隊後來又陸續在香港中文大學的校園安裝了3部販賣機，通過不斷調整地點測試銷量，積累了用戶需求的初步數據。她分享指，圖書館衛生巾需求最大，反而一些偏遠的教學樓銷量不似預期。

經過兩年探索，蔡佩樺今年11月再與沙田HomeSquare商場談妥，於5樓女廁引進一部販賣機，為首次進入本港商場。她向記者介紹，此前亦有其他商場咨詢，但由於線路鋪設問題，較難尋找合適位置，最終作罷。

但她補充指，安裝工程並不費事，關鍵還是商場負責人基於對顧客需求的理解，多大程度歡迎和配合引進衛生巾販賣機。她又指，性別之間的理解壁壘客觀存在，因此無論是販賣機的推廣，還是女性科技項目的融資都面臨難題。

盡量壓縮成本 料兩年內獲利

下一步，蔡佩樺團隊計劃升級販賣機機型，令容量更大，並會增加新的女性護理產品和支付方式，在全港範圍進行推廣，若進展順利，還考慮推廣至菲律賓、澳門。根據調查，目前單就衛生巾販賣機這一領域而言，內地、印度等地還較香港走得更遠。

蔡佩樺透露，新的產品正在考慮血跡清潔劑，以及WomenX 11月推出的新產品PantylinerX酸鹼指示護墊，可檢視陰道炎風險；其中血跡清潔劑的研發亦已進入尾聲。

至於PantylinerX護墊的酸鹼測試層是由藍莓皮提煉而來，避免了傳統酸鹼測試試紙中有害的化學成份，但藍莓皮和果肉極難分離，就給團隊帶來了難以量產的問題。後來，蔡佩樺基於以往實驗經驗，嘗試了一種機器分離的方法，使藍莓皮可以不經人力快速提煉。她表示，如何壓縮成本、實現量產、維持經營，是創業成功的關鍵，見過許多很好的創意都敗在無法降本增效及實現推廣。她又強調，技術創新的意義就在於此。

對於衛生巾的定價，蔡佩樺指，會盡量通過壓縮成本而非提價的方式維持經營，希望改善香港仍存在的一些「月經貧窮」現象，滿足更多女性的臨時需要，而新機型的操作界面還會循環播放教育短片，以推廣初經教育。

蔡佩樺指，販賣機已實現單機收支平衡，預料2年內開始盈利。目前她的團隊已接收到學校、NGO、商場等約20個需求方申請，明年1月中之前亦接受意願方申請。

