翠華尖沙咀開新店 稱把握旅遊業龐大商機

連鎖港式餐廳營辦商翠華控股（1314）宣佈，旗下翠華餐廳於尖沙咀加拿芬道的全新分店開幕，為集團早前回歸中環後，在核心區戰略佈局的又一重要舉措，致力鞏固翠華作為香港地道美食代表的品牌地位，並積極把握旅遊業發展帶來的龐大商機。

積極融入盛事經濟

翠華表示，是次尖沙咀分店開張是集團核心品牌戰略佈局的關鍵一步，透過門店升級、服務優化及產品創新，為品牌注入新活力。集團又指，新店選址於尖沙咀及中環等香港最具代表性的地標，積極融入盛事經濟，並以此作為接觸海內外旅客的最前線。

集團行政總裁兼執行董事李堃綸表示，中環和尖沙咀向來是遊客和本地消費者的必到之地，隨着香港成為內地及國際盛事的熱點，深信此次在核心區域的戰略性擴張將為集團帶來業務增長，同時進一步提升品牌價值和市場競爭力。

翠華高峰期擁30間店 現設6間

資料顯示，翠華於2018年高峰期有30間分店，但受新冠疫情打擊，一度縮減規模，並棄守中環、油尖旺、銅鑼灣等核心區分店，目前已大幅縮減至6間。據翠華官網，連同上述尖沙咀加拿芬道店，其他分店分別位於中環威靈頓、土瓜灣、將軍澳及東涌。另外，翠華亦在港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓設有1間分店。

