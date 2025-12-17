小米推新AI模型 稱性能居全球開源大模型前二 AI天才少女首公開亮相

小米（1810）總裁盧偉冰在2025小米人車家全生態合作夥伴大會上，宣布小米自研AI大模型Xiaomi MiMo-V2-Flash已正式開源上線，並將其稱為邁向Agent時代的全新語言基座。

Xiaomi MiMo為小米自主研發的首個推理大模型。該公司表示，MiMo-V2-Flash不僅支持深度思考，還具備聯網搜索功能，既能與用戶進行自然流暢的對話聊天，又能在需要實時數據、最新動態或資料核對的場景中發揮重要作用，為用戶帶來更加便捷、智能的使用體驗。

據盧偉冰公布的小米自研MiMo系列的時間表，目前小米已經推出推理大模型MiMo-7B，視覺推理大模型MiMo-VL，原生端到端音頻生成模型MiMo-Audio，端側視覺語言大模型MiMo-VL-Miloco，具身大模型MiMo-Embodied。

AI天才少女羅福莉首次公開亮相

Xiaomi MiMo大模型負責人AI天才少女、前DeepSeek研究員羅福莉。

大模型負責人羅福莉在大會上首次公開亮相，這位AI天才少女、前DeepSeek研究員介紹，此次開源上線的小米MiMo-V2-Flash，具備三大特性。

她介紹，首先，MiMo-V2-Flash具備超強的代碼和工具調用能力，利用Agent溝通的高效「語言」，讓信息交互更加順暢無阻；其次，它圍繞極致推理效率精心設計模型結構，這是實現「高帶寬」Agent協作的關鍵所在，為覆雜任務的協同處理提供了有力支撐；第三，它採用全新後訓練範式，通過高效穩定的擴展強化學習訓練，不斷優化模型性能。

羅福莉進一步表示，小米MiMo-V2-Flash蘊含著超強基座潛力。盡管其總參數僅為309B，但在代碼和Agent評測基準上，它已躋身全球開源模型Top2行列，在大部分評測基準上甚至超越了DeepSeek V3.2和K2-Thinking，而參數量卻減少了1/2至2/3，真正實現了以小博大。

此外據介紹，MiMo-V2-Flash還具備極致推理效率，在全球頂尖模型的速度和成本象限中，它憑借低成本、高速度的優勢脫穎而出，展現出強大的競爭力。

現有最高性價比的高性能模型之一

羅福莉並在社交平台上明確表示，「MiMo-V2-Flash已經上線。這只是我們AGI路線圖上的第二步」。這一表態凸顯了小米在AI領域的長遠規劃和技術雄心。

從市場影響來看，MiMo-V2-Flash的入局可能攪動現有開源AI模型的競爭格局。其官方公佈的每百萬輸入token 0.1美元、輸出token 0.3美元的極低成本，結合高達150 tokens/秒的推理速度，使其成爲現有最高性價比的高性能模型之一。目前，該模型已在API平台限時免費開放，並以MIT開源協議在Hugging Face上發佈了基礎版權重。