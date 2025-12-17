港人今年平均飛3次 逾六成住高星級酒店 日台泰居2026年外遊三甲

旅遊平台Trip.com年度旅遊趨勢報告指，2025年港人旅遊需求持續強勁，平均外遊飛3次，並展望2026年體驗式旅遊繼續成為旅遊核心驅動力。

據Trip.com航班數據顯示，2025年港人平均每人外遊飛 3次，較全球旅客平均2.4次高，當中短途航線佔比達55%，復活節及聖誕節為全年出境高峰期。熱門目的地仍以鄰近的日本、韓國、台灣及泰國為主，東南亞及澳洲亦受港人歡迎；長線方面則以英國、意大利、法國及德國為首選。同時，大灣區旅遊持續穩定發展，農曆新年及復活節期間錄得旅遊高峰，熱門目的地主要為能夠以高鐵直達的城市，包括深圳、廣州、東莞、廈門等。

廣島釜山富國島預訂3位數增長

報告又指，除了傳統熱門地點，不少港人亦積極發掘小眾目的地，追求更深度的旅遊體驗。其中，日本廣島、韓國釜山、越南富國島等目的地的預訂量均錄得3位數的按年增長。另外旅客對旅遊品質的要求顯著提高，超過六成旅客選擇入住高星級酒店。

2026年將至，據該平台近期預訂數據，日本、台灣、泰國依然佔出境旅遊目的地三甲，中國內地及韓國緊隨其後。從年齡層分析，年輕世代繼續成為旅遊市場的主要客源，其中千禧世代佔比最高，達到42%，而Gen Z則以21%的佔比顯示出增長潛力。

來源：Trip.com

體驗式旅遊及演唱會旅遊熱潮持續

報告又指，全球旅客熱衷體驗式旅遊，據該平台數據顯示，全球大型主題樂園如迪士尼、環球影城依然是旅客首選。各個海外大型主題樂園，包括日本環球影城、東京迪士尼樂園、東京華納兄弟哈利波特影城及上海迪士尼度假區等是香港旅客熱門預訂的景點。以影視作品為主題的景點亦大受歡迎，例如哈利波特工作室、新世紀福音戰士紀念展及曼谷侏羅紀世界等，均是影迷在2026年最喜愛的行程之一。

另一大趨勢為演唱會旅遊，越來越多樂迷專程飛往外地觀看演唱會。該平台上有關演出的門票預訂量按年增加，當中包括數個巡迴演唱會如BLACKPINK 、G-Dragon [Übermensch]、SEVENTEEN [RIGHT HERE] 及GEM I AM GLORIA 世界巡迴演唱會等。

報告指，香港依然是全球極具吸引力的旅遊目的地，在Trip.com全球熱門目的地中排名第七，僅次於東京、首爾、曼谷、台北、大阪及新加坡。