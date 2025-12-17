Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

凱悅在港設首間安達仕酒店 擬2027年開幕 「對港市場信心從未動搖」

商業創科
更新時間：11:41 2025-12-17 HKT
發佈時間：11:41 2025-12-17 HKT

凱悅酒店集團表示，旗下酒店品牌攜手永泰地產（369）及資本策略（497）於香港開設首間安達仕（Andaz）品牌酒店，計劃於2027年開幕。凱悅酒店集團亞太區總裁于德勵（David Udell）表示，高端酒店競爭已從硬件比拼轉向「個性」的較量，並稱雖挑戰仍存，但對香港市場的信心從未動搖。

香港凱悅酒店入住率近90%

據旅發局數據顯示，2025年前10個月共錄得約4,100萬人次訪港，按年上升12%。于德勵指出，盛世經濟相關政策對凱悅在港四間酒店帶來利好，香港凱悅酒店入住率近90%，較去年增長3%，在過去兩個月中，客房收入增長逾10%。

或推海邊徒步等戶外項目

惟內地客來港旅遊模式有所改變，即日來回潮流興起。于德勵認為，破局的關鍵在於跳出「購物」的單一場景，笑稱「疫情為數不多的好處是讓世界認識到香港的郊外環境」，探索離島及徒步都是吸引遊客過夜的核心吸引力。他續說，未來安達仕酒店或將推出海邊徒步等戶外項目，打造獨特的城市探索體驗。

此外，本港零售市場雖仍面臨復甦壓力，而安達仕酒店旁將推出零售新地標Andaz Village。于德勵提到，不同於傳統商業體的奢牌堆砌，Andaz Village將定制適宜的業態組合。他又直言，「胃是情感的紐帶」，因此對餐飲板塊寄予厚望，將積極整合本地美食資源與國際頂級餐飲品牌。

