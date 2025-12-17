長和旗下和記港口拓中東 奉行長期主義 笑言「唔係坐低就有生意做」

在全球地緣政治波動的背景下，中東正逐漸成為重要的增長市場。長和（001）旗下和記港口中東及非洲港口業務董事總經理蔡榮傑表示，集團在中東的發展不以短期回報為追求，而是奉行長期主義，並會建立本地化團隊，透過技術創新鞏固中東門戶地位。他指出，中東發展潛力很大，料未來5至10年將穩步上升，雖然仍需留意地緣政治波動，但並不影響其商業決策。

恪守「回報及大方向」準則

和記港口在全球24個國家管理53個港口，其中中東地區有7個碼頭，累計投資達16億美元（約125億港元）。蔡榮傑稱，該集團憑藉其聲譽及「江湖地位」，如今大部分新項目會收到當地政府邀請參與招標，而中東作為全球五大區域市場之一，亦希望布局當地港口，成為該集團主要的門戶。

和記港口中東及非洲港口業務董事總經理蔡榮傑。

但他強調，和記港口亦並非單純跟隨「一帶一路」政策熱潮而盲目加大投入，而是恪守「回報及大方向」的準則，合理分配集團資源，不會特別向中東傾斜。

中東人與中國人一樣重視關係

蔡榮傑指出：「香港人去做生意唔可以淨係諗住賺幾多錢，需要有長遠計劃。」他回顧該集團2006年初入中東時，阿曼碼頭項目經營狀況「起起落落」，政府亦遲遲未敲定舊港碼頭的遷港決策。但他透露，當時和記港口「有決心做好每個碼頭」，通過持續科技升級與營運能力展示，歷時8年最終促成舊港順利遷至新港，且生意暢旺，為中東其他合作樹立範本。

蔡榮傑笑言，「唔係坐低就有生意做」，稱中東人與中國人一樣重視人際關係，需要與政府謹慎溝通，主動融入當地生活，舉例指會參與齋月慶祝等活動，以「亦商亦友」的模式鞏固合作關係，碼頭的核心部門及高管亦會培養當地人才團隊。

當地員工每日要禮拜5次

和記對當地習俗的尊重亦體現在細微處。蔡榮傑稱，當地員工每日要禮拜5次，並須洗手、洗腳後方返回吊機，而該集團與振華重工合作研發的遠程吊機控制系統，可令操作員毋須每次爬50多米高的設備，在操作室即可完成作業，操作效率提升25%至30%。蔡續說，該集團自主研發的nGen系統加入了AI和大數據運算元素，融合了當地的貿易操作方式，推動生產力與成本優化。

事實上，在中東投資亦令香港市場受惠，蔡榮傑指出，現時香港航運界已少見年輕人入行，但在中東、巴基斯坦得益於本地化團隊的成熟營運，在當地營運中心聘請本地人進行船舶靠泊規劃，還能幫香港、鹽田的碼頭做裝卸貨規劃。

