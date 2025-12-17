內地零售市場洗牌掀關店潮 盤點不同品牌 蘋果8月首關門店 莎莎全面撤實體店

萬寧中國突然宣佈將於明年1月15日停止逾200間內地分店營運，同時於本月28日停止營運線上萬寧官方商城，惹來市場熱議。事實上，隨着內地零售市場劇烈洗牌，多個知名品牌也因電商衝擊及消費習慣改變等因素，宣布關閉部份門店、甚至全面撤出實體市場，涉及知名品牌如周大福（1929）、蘋果公司、無印良品及莎莎國際（178）等。此外，亦有外資品牌如星巴克、迪卡儂等計劃出售部份中國公司的股權。

相關文章：萬寧退出中國市場 逾120間分店明年1月停運 高峰期達200間 內地消費者：產品無差異化

周大福上季內地關閉300零售點

周大福（1929）早前公布，截至今年9月底止第二財季集團零售值按年增長4.1%，其中內地市場零售值按年增3%。集團又提到，季內在北京開設1間新形象店，令總數達到8間，但繼續關閉表現欠佳門店，並選擇地開設生產力較高的新店。截至9月底，季內於內地淨關閉300個零售點，香港及澳門則淨開設2間。

家樂福中國1元低價易手

蘇寧易購今年9月宣佈，將旗下「家樂福中國」持有12間家樂福門市，以每間1元人民幣的象徵式價格，轉讓予「上海啟紓家福企業服務合夥企業」，徹底退出大賣場業務。

公司當時指出，低價出售主因外部經濟環境惡化及消費行為轉變，加上母公司及家樂福中國皆面臨流動性困境，已無法持續提供資金支持。事實上，家樂福中國自2023年起已陸續關閉大賣場業務，門市數量從2020年的228家一直銳減至2023年底僅4家門市營業。

沃爾瑪近年不斷收縮門店

除了家樂福中國之外，同業沃爾瑪近年也不斷傳出內地門店相繼停業，其中2023年就相繼關閉了位於長春、陝西、江西、山東及北京等地門店，而關店原因基本一致為「租約到期，不再續租」。

另有統計指出，沃爾瑪2016年至2020年在內地關閉80多家門店，2020至2022年又分別關閉了11家、31家和21家門店。不過，沃爾瑪旗下山姆會員商店在內地發展相對不錯，在全國多地仍設有分店。

蘋果8月首次關閉內地門店

蘋果公司今年7月發聲明宣佈，位於大連百年城的Apple Store於8月9日晚上8點停止營業，為蘋果進入中國市場以來首次關閉門店。蘋果公司指出，由於多家零售商退出百年城，因而做出關店決定，受影響員工有機會轉到其他門店。

無印良品受人流下降影響

日本品牌「無印良品」（MUJI）自2005年進軍內地市場，截至去年8月門店總數超過400間，是日本以外的第二大收入支柱，但今年8月亦傳出北京、濟南、長沙等多地門店相繼宣布關閉。

當時無印良品官方回應指出，「個別的閉店只是MUJI基於經營效率進行的正常調整，面對部分商圈人流下降的挑戰，MUJI會對經營效益不佳的門店做出取捨」。公司又指，將堅持每年開40間門店左右，而今年3月至8月已新開了15間店舖。

莎莎國際6月退出內地實體店

莎莎國際（178）今年6月宣布，內地18家線下門店於6月30日前全部關閉，意味其進軍內地市場20年後，徹底退出內地實體店。

對於關店的原因，莎莎指內地線上業務佔當地營業額超過80%，同時越來越多顧客傾向網上購物，加上集團目前的線下店舖數目，無法達到規模經濟的效益。此外，莎莎未來將集中資源專注發展線上業務，加強在熱門社群媒體平台及數位管道的宣傳，提升其獨家品牌的曝光率及競爭力。

永旺超市5月撤出北京市場

日本永旺超市近年在北京、深圳及武漢等地也陸續有門市關閉，包括2022年關閉朝陽大悅城店、2023年關閉昌平店，以及今年5月16日正式關閉其北京最後一間門店。

根據永旺超市官方聲明，北京豐台店結束營業後顧客所持有的積分卡還是可以在其他門市使用，不會影響顧客權益。該店關閉後，永旺超市於華北地區亦只剩下天津中北店、天津泰達店、天津津南店、天津梅江店及河北燕郊店5家。

鼎泰豐去年撤出華北市場

餐飲品牌鼎泰豐去年10月底全面撤出內地華北市場，並陸續關閉北京、天津、西安等地的14家門店。對於撤出一事，台灣鼎泰豐總部曾表示，在北京、天津、青島、廈門、西安等城市分店，由北京恆泰豐餐飲有限公司經營，因北京恆泰豐餐飲有限公司營業執照期限屆滿不再展延，故提前終止品牌授權，但未來有機會仍希望能重新回到華北市場。不過，鼎泰豐在上海、蘇州、無錫、南京、嘉興、杭州、廣州、深圳、寧波等城市亦有經營門店。

伊勢丹在內地僅剩1門店

日系百貨公司伊勢丹在中國經營不斷式微，自2022年關閉成都門店後，天津門店於去年4月結業，加上去年6月結束了營業27年的上海梅龍鎮門店，在中國市場將僅剩天津「仁恆伊勢丹」一家門店。

Benefit去年結束內地線上業務

美國美妝品牌Benefit（貝玲妃）於2024年1月分別在內地三大線上旗艦店（天貓、抖音和京東）結業，意味該品牌已結束在內地所有線上業務，其後內地消費者只能從Sephora的線下門店和官方網店購買有關產品。

星巴克出售60%中國業務股權

星巴克（Starbucks）進軍中國市場逾26年後，今年11月公布將其最多60%中國業務股權出售予私募股權公司博裕資本，交易估值40億美元（約312億港元），預計明年第2季完成交易。星巴克將持有餘下40%股份，並繼續擁有品牌及知識產權，以及向合資企業授權。

迪卡儂傳洽售子公司30%股權

法國運動零售品牌迪卡儂（Decathlon）今年傳出計劃出售中國子公司約30%的股權的消息，初步估值區間約約100億元人民幣。迪卡儂回應外媒查詢時則曾表示，拒絕對潛在股權出售發表評論，並致力於在中國長期發展。

中國哈根達斯門市傳考慮出售

近月有外媒報道指出，美國食品公司通用磨坊（General Mills）正在考慮出售中國的哈根達斯（Häagen-Dazs）冰淇淋門市，主因消費環境日益嚴峻及客流量下滑等因素。不過，有關交易還是初步協商階段，未必會落實，而且通用磨坊仍打算繼續透過中國超市及便利店等，繼續出售哈根達斯冰淇淋。