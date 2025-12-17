港人赴韓醫美消費額大升2倍 Alipay+拓支付及預約場景 捕捉「日本替代」旅遊商機

螞蟻國際旗下綜合錢包方案「Alipay+」持續推動跨境支付，其中正透過旅遊消費擴大韓國市場。螞蟻國際Alipay+北亞及北美總經理蔣微筱表示，今年首三季港人赴韓接受醫美服務的交易額按年飆升2倍，該企正把握旅客「K-Beauty（韓式美容）」偏好，與當地夥伴合作，擴展支付與預約場景，未來更會擴大K-Pop（韓流音樂）體驗消費場景。對於近期中日關係緊張，變相惠及區內其他旅遊地點，蔣微筱稱，會追蹤旅客的偏好，適時在韓國等市場加大投資。

韓國合作商戶逾200萬 明年更重質

蔣微筱表示，Alipay+在韓國已跟大型機構合作，覆蓋了高端零售、醫美等場景滿足旅客支付需求，同時亦與大量中小企合作，支援交通、餐飲等消費，至今連接該國逾200萬個商戶。她認為，現時達到一定數量後，正在提高服務品質，舉例指在程式上提供醫美預約專區，方便中文旅客提早諮詢韓國美容師，清楚療程項目及報價。

螞蟻國際Alipay+北亞及北美總經理蔣微筱稱，把握醫美、K-Pop等旅遊熱潮，擴大在韓國的支付場景。

港人赴韓愛做「三件套」

對於赴韓消費，蔣微筱指出，中國內地及香港旅客的消費金額較高，並拋離其他市場，在行程上，中國旅客通常對醫美有較強目的性；而港人則較多元化，「不是專門為變美而來，可能今天集中做『三件套』（即韓式頭髮、化妝、拍照），明天體驗K-Pop。」

AlipayHK設韓國醫美專頁，提供諮詢及預約服務，方便提前與當地美容場所溝通。

Alipay+韓交通及醫美消費急增

Alipay+是螞蟻國際業務中，從事整合錢包網絡統一，包括港人常用的電子錢包AlipayHK。根據該企數據顯示，今年首11個月AlipayHK在韓國交易筆數和金額按年增長約1.2倍。另外Alipay+合作錢包在韓國消費類別中，增長最快是交通和醫美，交通交易筆數按年增1.2倍，金額升23%；醫美場景交易筆數增90%，金額急升1.23倍。

Alipay+已在首爾明洞夜市提供二維碼支付方式，明年將該模式擴展至韓國約20個熱門商圈。

夜市設二維碼支付 明年複製「明洞模式」

蔣微筱指出，韓國的非現金支付比例已達到九成，但仍有不少旅遊地點以現金為主流，現時該企正「一個一個去攻堅」，推動電子化。她舉例指，首爾旅遊旺區明洞夜市一向以現金消費為主，Alipay+已在該商圈提供二維碼支付方式，推動今年首11個月藉Alipay+於明洞夜市消費額按年增逾6.2倍。她續指，明年將複製該「明洞模式」，擴展至韓國約20個熱門商圈。

監察旅遊熱點轉移 增推廣資源

中日關係緊張掀起「日本替代」潮，有旅遊平台數據顯示，11月下半月中國旅客預訂韓國酒店量按年大升2.4倍，越南、印尼等東南亞國家預訂量亦升逾一倍。蔣微筱指出，難以估計旅客流動，但Alipay+正緊密監察多項指標，包括航班量、各地酒店預約價格的變化等，「如果發現遊客在一條路線越來越多，我們肯定投入更多資源去推廣。」

韓野新世界免稅店營銷總監郭鐘宇指，AlipayHK每年消費錄雙位數增長。

韓國新世界百貨 料農曆新年銷情旺

韓國新世界百貨是當地最受中港旅客歡迎的零售熱點之一，新世界免稅店營銷總監郭鐘宇表示， 目前尚未見到中國消費者明顯變化，但見到韓國已成近期中國旅客的首選地，預計明年農曆新年將出現明顯銷售增長。

郭鐘宇又指出，Alipay+生態於其免稅店銷費中，AlipayHK是繼內地支付寶後，銷售額佔比第二高，每年保持雙位數增長。他表示，香港遊客較傾向購買護膚品等實用性高的商品。