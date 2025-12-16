內地藥企爆「宮鬥」大戰 90後美女公司秘書上任11天緊急辭任

「90後美女主持人上任董秘11天後閃退，多個吸人眼球的元素堆疊，讓睿智醫藥（300149.SZ）這家老牌CRO（醫藥合約研發）企業再度成為業界的飯後談資。

根據睿智醫藥12月12日晚間公告，其董事會秘書高瑩瑩因工作職務調整，已申請辭去董事會秘書職務，在新董秘上任前，將由董事長首席執行官WOOSWEELIAN（胡瑞連）代行董事會秘書職責。

引起業界關注的重點在於，睿智醫藥12月1日才宣布聘任高瑩瑩為董秘，原計劃任期至公司第六屆董事會屆滿，彼時高瑩瑩身上「90後前電視台女主持」的標籤，已引發外界的熱議和質疑。

不過，一個上市公司的重要職位，卻如同兒戲般，由外行人上任11天又緊急辭任，這一紙公告未提及的幕後故事，足以吊起大眾的胃口。《星島環球網》 曾就此致電睿智醫藥董秘辦公室，對方僅回應稱，有關董秘的變動信息，以公告披露為準。

《星島環球網》 查閱相關資料發現，從睿智醫藥閃退的高瑩瑩，實際也是睿智醫藥實控人胡瑞連其他控股實體的員工，而公司董秘職位的變動，又與這家公司持續了四年多的控股權爭奪息息相關。

睿智醫藥剛辭任的董秘高瑩高瑩。

董秘閃退的背後餘波

公開資料顯示，睿智醫藥剛辭任的董秘高瑩高瑩1994年出生，上海師範大學工商管理碩士在讀，2016年7月—2022年9月曾先後在陽江廣播電視台、中山廣播電視台擔任主持人、策劃、編導等工作，2022年11月開始於中山安欣新零售有限公司（下稱：安欣新零售）擔任推廣總監，2025年11月離職後，在12月1日成為睿智醫藥的新任董秘。

上市公司董秘往往須具備深厚的金融、法律或行業專業背景。因此，即便有3年零售公司推廣總監的經驗，但一個無專業背景的前電視台主持人擔任上市公司董秘，難免遭受外界質疑。

但僅僅11天後，帶著「90後美女主持人」標籤吸了一波流量的高瑩瑩卻已經「跑了」，甚至有投資者懷疑，此次事件是睿智醫藥董事長胡瑞連的一次流量炒作。

部分網友對睿智醫藥董秘辭任的評論（來源：雪球）

順藤摸瓜後可以發現，新任董秘快進快出「鬧劇」背後，或是睿智醫藥實控人胡瑞連經歷四年多控股權鬥爭重新掌權後，為培養內部勢力所採取的措施之一。

只是胡瑞連也沒料到，自己最後竟會被新董秘「坑」了一把。

《星島環球網》記者翻查資料後發現，高瑩瑩前東家安欣新零售，由江門市安欣投資有限公司（下稱：安欣投資）控股，而安欣投資實控人正是胡瑞連，這層關係足以將高瑩瑩從安欣投資調任至睿智藥。

安欣投資相關訊息，來源：睿智醫藥公告

而在高瑩瑩高調空降之前，就不得不提及睿智醫藥此前剪不斷理還亂的股權爭鬥。

事實上，因睿智醫藥控股權鬥爭及相關案件影響，胡瑞連曾在2021年10月被踢出局，並由曾憲維接替其睿智醫藥董事長職位。

轉折在2023年12月，曾憲維辭去睿智醫藥董事長及所有職務，又在2024年因任職期間公司商譽減值不合規、信息披露不規範等問題，被廣東證監局採取行政監管措施，並被出具警示函。

曾憲維離任後，胡瑞連於2024年1月開始重返睿智醫藥，並在2024年12月對外宣告重新擔任該公司董事長，其間睿智醫藥還經歷了一系列的內部權力更迭，包括高管人員變動及經營範圍變更、投資人變更等。

結合此背景來看，近期董瑩瑩空降睿智醫藥董秘一職，更像是胡睿連在公司內部洗牌的接續動作之一。

當代「宮鬥戲」

回顧睿智醫藥過往幾年的發展，光是董事長的數度更迭就已堪稱一部大型「宮鬥劇」。

睿智醫藥前身為睿智化學，於2003年由尚華醫藥成立，與藥明康德、康龍化成、泰格醫藥等成為國內最早的一批醫藥合約研發（CRO）企業之一。乘著創新藥研發的東風，國內CRO產業也快速發展，抓住機會的睿智化學一度與藥明康德齊名。

睿智化學的創始人也並非胡睿連，而是來自醫藥研發世家的惠欣及其父親惠永正。惠欣家族控制的尚華醫藥2013年從美國紐交所私有化後，逐步將相關的業務注入睿智化學，並在2017年開始推動後者藉殼上市。

2017年7月，主打低聚果糖及保健品的創業板上市公司量子高科，擬收購睿智化學90%的股權。相關股份交割最終在2018年完成，睿智化學成為量子高科控股子公司，同年底量子高科更名「量子生物」。

需要指出的是，當時量子高科的實控人為曾憲經，睿智化學實控人為惠欣，胡睿連被視為推動該收購交易的關鍵人物，但當時更多還是第三方的財務投資者角色。

在上述收購交易開始前，由胡瑞連控制的Mega Star曾以約5.4億元受讓睿智化學23.5%股權，這才讓二者產生了交集。

借殼交易完成後，曾憲經持有20.58%的股份，惠欣家族控股比例為10.39%，但2019年6月，曾憲經辭任董事長一職，惠欣接替其成為一把手。 2020年，已更名為「量子生物」的公司再度更名為「睿智醫藥」。

2020年8月，胡瑞連向曾憲經控制的八本投資提供了2億元借款。關於該筆借款，網路上還有一種說法──稱該筆借款為量子高科收購睿智化學時，曾憲經因外匯管制等原因導致資金緊缺，胡瑞連伸出援手助力其順利完成交易。

但不管用途如何，胡睿連提供借款後，在到期催收無果的情況下，雙方便約定以曾憲經持有的約6%睿智醫藥股份抵債。

基於此約定，若未來股份完成過戶，胡瑞連在睿智醫藥的持股比例將從9.67%提高至15.7%，曾憲經的持股比例則從16.31%降至10.27%，引發公司實控人變更。

而後續控股權爭鬥的雷也就此埋下。

2021年1月，上任僅兩年的董事長惠欣宣布辭任，胡瑞連任董事長。但屁股還未坐熱的胡瑞連，在兩個月後就因捲入吉林吉福參生物股權糾紛，涉嫌職務侵占被刑事拘留；同年10月，胡睿連辭去董事長等職務，僅掛名公司戰略顧問，曾憲經的同胞兄弟曾憲維成為新一任董事長。

靈魂人物惠欣離任，加之管理層的接連變動，導致2021年開始睿智醫藥多名董事、高管人員相繼離任，同時大批研發人員流失，該公司經營業務也大受影響，業績一路下滑，股價及市值也持續縮水。

截至12月16日收盤，睿智醫藥報每股9.48元，47.21億元的市值與藥明康德等同行相比，幾乎只有零頭。

爭鬥落幕

2023年12月，胡睿連重返睿智醫藥成為非獨董候選人，並在2024年1月重新當選為董事長。在胡瑞連出局又回歸的幾年時間裡，曾憲經與胡瑞連關於控股權的鬥爭也一直持續著。

由於先前約定以股抵債後，曾憲經控制的八本投資一直未完成股份過戶，胡瑞連從2021年開始與之就睿智醫藥股份轉讓執行產生糾紛，最終演變為公司控股權爭鬥，胡睿連在2024年7月選擇提起訴訟，雙方正式對簿公堂。

歷經近一年，胡瑞連才終於在2025年5月拿到過戶的股份，成為睿智醫藥真正的控股股東。

但此時，睿智醫藥早已在管理階層動盪的一地雞毛中，失去往日榮光。

《星島環球網》了解到，2021年睿智醫藥營收近17億元，卻首次出現淨利虧損，此後三年營收規模持續走低，虧損也逐步擴大，2021年至2024年累計虧損22億元。

重新回到台前的胡瑞連也深知管理層動盪及股權爭鬥帶給睿智醫藥的沉重打擊，稱公司困境核心癥結在於「戰略定力缺失與組織架構失序」。

但胡瑞連也開始頻頻在媒體露面，並對外宣傳其轉型計畫及發展，如重新確立三大核心策略，在業務端聚焦ADC（抗體偶聯藥物）、小核酸、多勝肽等，大力推廣「整包式服務」模式，以及同步推進全球化佈局，如在波士頓設立研發中心，在馬來西亞設計生物藥園等。

目前來看，胡瑞連的聚焦策略似乎初有成效，但在產業格局早已定型，市場變幻的情況下，睿智醫藥能追回多少逝去的過往，仍是一個問號。

編輯︱梁景琴