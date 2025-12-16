野村稱中國AI行業持續突破 金山辦公等已實現商業化變現

野村中國科技及電訊行業分析師段冰指出，當前中國AI領域技術即使面臨美國先進芯片供應收緊的情況，行業仍保持良好發展勢頭，主因創新持續推進，算法、工程等領域不斷突破，另外本土AI芯片研發成效也紮實。軟件應用層面上，他提到金山辦公等企業率先實現AI商業化變現，其研發的AI代理不僅助力業務擴張，還吸引大量新用戶，成為行業典範。

AI應用市場有三大核心趨勢

他認為，未來AI應用市場有三大核心趨勢，一是大語言模型從文本向多模態發展，拓展功能與應用場景；二是AI從雲端向邊緣端延伸，逐步部署於智能手機、電腦及物聯網設備；三是行業垂直領域AI模型加速發展，在教育、醫療、金融等領域的應用持續深化。

乘用電動車市場面臨壓力

新能源方面，野村中國新能源分析師張康指出，乘用電動汽車市場面臨一定壓力，明年電動汽車購置稅或上調5%，將對電動汽車銷量及電池需求帶來影響。不過他認為市場仍有增長動力，插電式混合動力汽車未來五年要求升級，續航里程標準提高，預計其電池需求增速將高於實際預期。商用車電動化滲透持續推進，今年重型卡車電動化滲透率已接近20%-25%，且重型卡車電池體量大於乘用電動汽車，明年滲透趨勢延續將進一步拉動電池需求。

中資匈牙利電池廠料快投產

海外布局方面，去年多家中國電池企業在匈牙利設廠，張康認為，明年有望逐步投產，助力中國電池企業搶佔全球電動汽車市場份額。歐洲、中東、美國等海外市場需求強勁，AI數據中心驅動電池需求提升，中國企業在儲能電池供應領域佔據主導地位，將成為明年電池行業重要增長動力。供應端方面，原材料供應缺口有望收窄，疊加需求增長利好，原材料價格或有上漲空間，為行業發展騰挪空間。

明年醫藥行業亮點集中RNA

另一方面，野村中國醫藥保健行業研究主管張佳林表示，當前醫藥行業估值雖已回落40%至50%，但仍相對大市有溢價，中國醫療保健指數估值處五年低位，仍具潛力。他認為，行業長期增長動力充足，國內醫藥生態已成型，藥企研發投入增速超海外同行，成本與效率優勢明顯，吸引海外企業前來購買技術。不過短期內，國內醫療器械渠道庫存高、醫保環境收緊，內需導向領域難現大幅反彈。



他又提到，明年行業亮點集中在RNA領域新動向、授權合作及藥物臨床進展，AI在藥物研發、醫學影像分析等醫療場景的應用潛力可期，商業保險動向也需重點關注。

針對互聯網企業，野村中國互聯網及媒體行業主管史家龍指出，阿里積極擴張業務推動中國電商市場迎來根本性轉型，線上滲透率持續提升，其訂單與高端客戶佔比頗高，預計阿里在整體電商市場份額將調整至33%，第三季受市場競爭影響毛利率承壓，但電商市場整體增速提升至3%。