Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

煤氣與華潤隆地合作 拓「能源服務+智慧生活」業務版圖

商業創科
更新時間：14:12 2025-12-16 HKT
發佈時間：14:12 2025-12-16 HKT

中華煤氣（Towngas，003）與華潤隆地簽署戰略合作協議，雙方將結合Towngas全資附屬公司名氣通的電訊基建和人工智能（AI）解決方案，與華潤隆地的物業場景、資產管理優勢，共同拓展能源服務與智慧生活業務版圖。

推動港資與央企合作示範項目

集團表示，雙方高層將進行交流，聚焦綠色低碳轉型、數智化建設、資產投資與產業協同三大議題，探討在數據中心節能改造、智慧社區平台搭建、生活增值服務創新，以及大數據與AI應用等範疇的合作潛力，藉此推動港資與央企協同發展的示範項目。

此外，雙方將率先在既有物業的綜合能源管理、數據中心綠色低碳改造、以及智慧社區AI解決方案試點等項目上開展合作，通過資源共享與技術融合，提升資產運營效能與用戶服務體驗。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
51歲前港姐嫁入豪門26年 現身《流行都市》自爆曾患抑鬱 想做一事被老公斥嘥錢？
51歲前港姐嫁入豪門26年 現身《流行都市》自爆曾患抑鬱 想做一事被老公斥嘥錢？
影視圈
5小時前
中年好聲音4丨蒙面藝人真身大揭秘 「企鵝人」周志康滿分晉級 劉佩玥原來係唱家班
中年好聲音4丨蒙面藝人真身大揭秘 「企鵝人」周志康滿分晉級 劉佩玥原來係唱家班
影視圈
18小時前
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
影視圈
2025-12-13 14:30 HKT
港男深圳按摩點「名媛」大奇遇！真人現身視覺衝擊太震撼：「知道會騙人，但諗唔到咁誇張」｜Juicy叮
港男深圳按摩點「名媛」大奇遇！真人現身視覺衝擊太震撼：「知道會騙人，但諗唔到咁誇張」｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
17歲學生快餐店兼職收天價稅單被嚇窒？苦呻時薪僅約$70 網民齊獻計先做好3步：小朋友唔駛驚！
17歲學生快餐店兼職收天價稅單被嚇窒？苦呻時薪僅約$70 網民齊獻計先做好3步：小朋友唔駛驚！
生活百科
21小時前
世一好手澳洲騎師麥道朗將於本月二十日周末沙田作告別戰，他暫時卜定「帥帥友福」等共十匹坐騎。
麥道朗告別戰騎十駒
馬圈快訊
21小時前
52歲富婆視后慳家掃特價貨 素顏真實膚質曝光 早前回歸TVB拍劇掀討論
52歲富婆視后慳家掃特價貨 素顏真實膚質曝光 早前回歸TVB拍劇掀討論
影視圈
16小時前
女星沈傲君淡出熒幕10年 疑嫁葉劍英元帥之子葉選廉
女星沈傲君淡出熒幕10年 疑嫁葉劍英元帥之子葉選廉
即時中國
6小時前
天王國寶級藝人外父病逝享年75歲 愛妻崩潰痛哭「沒有爸爸了」 憶父病榻前老公負責XX
天王國寶級藝人外父病逝享年75歲 愛妻崩潰痛哭「沒有爸爸了」 憶父病榻前老公負責XX
影視圈
2025-12-15 14:00 HKT
昂坪360推$50長者套票優惠 包來回纜車及探知館入場門票 附購票方法
昂坪360推$50長者套票優惠 包來回纜車及探知館入場門票 ( 附購票方法 )
社會
21小時前