煤氣與華潤隆地合作 拓「能源服務+智慧生活」業務版圖

中華煤氣（Towngas，003）與華潤隆地簽署戰略合作協議，雙方將結合Towngas全資附屬公司名氣通的電訊基建和人工智能（AI）解決方案，與華潤隆地的物業場景、資產管理優勢，共同拓展能源服務與智慧生活業務版圖。

推動港資與央企合作示範項目

集團表示，雙方高層將進行交流，聚焦綠色低碳轉型、數智化建設、資產投資與產業協同三大議題，探討在數據中心節能改造、智慧社區平台搭建、生活增值服務創新，以及大數據與AI應用等範疇的合作潛力，藉此推動港資與央企協同發展的示範項目。

此外，雙方將率先在既有物業的綜合能源管理、數據中心綠色低碳改造、以及智慧社區AI解決方案試點等項目上開展合作，通過資源共享與技術融合，提升資產運營效能與用戶服務體驗。