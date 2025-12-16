SpaceX傳IPO刺激估值翻倍 馬斯克成史上首位擁6000億美元富豪
更新時間：12:45 2025-12-16 HKT
發佈時間：12:45 2025-12-16 HKT
發佈時間：12:45 2025-12-16 HKT
馬斯克旗下太空探索公司SpaceX據報籌備明年上市，令其估值大幅提升，並連帶馬斯克成為史上首位淨資產達到6,000億美元的富豪。
明年有望成「萬億美元富豪」
根據彭博億萬富翁指數顯示，在SpaceX估值升至約8,000億美元後，馬斯克作為SpaceX創辦人兼執行總裁，身價亦突破6,000億美元。扣除適用於私人公司的流動性折扣後，馬斯克持有SpaceX的42%股份價值3,170億美元，較7月時升近一倍。此外，馬斯克的財富亦受惠於其持有Tesla，該股今年累升近18%。
彭博又提到，如果SpaceX明年成功完成IPO，其估值目標為1.5萬億美元，將使馬斯克持有的股份價值超過6,250億美元，意味其有望成為全球首位「萬億美元富豪」。
最Hit
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
2025-12-13 14:30 HKT
麥道朗告別戰騎十駒
19小時前