福特放棄生產大型電動車 巨額撥備195億美元 轉攻混能車及小型電動車

商業創科
更新時間：11:40 2025-12-16 HKT
發佈時間：11:40 2025-12-16 HKT

美國汽車製造商福特汽車（Ford）周一表示，由於需求疲弱、成本高昂及特朗普政府的政策變化，將放棄生產大型電動車的計劃，轉而投資生產混能車和燃油車，以及更小及更實惠的電動車車型。有關舉動預計將導致公司錄得195億美元撥備，當中大部分會於第四季入帳。

料電動車業務2029年錄盈利

綜合媒體報道，福特將不再生產F-150 Lightning的純電動版本，並將重新設計為混能車。此外，福特也將轉而專注於生產汽油和混能車型，預計到2030年，其全球混能車、增程型電動車和純電動車銷量佔比將增至50%。

福特電動車部門負責人Andrew Frick在記會上表示，有關措施將可帶動福特的電動車業務在2029年獲得盈利。該部門去年虧損51億美元，而且預計今年虧損可能會更加嚴重。

拒將未來拱手讓給中國車廠

福特行政總裁Jim Farley更表示，「繼續向那些我們明知不會盈利的產品投入數十億美元是沒有意義的，我們必須做出這個選擇」。他又指，將於2027年推出的小型兼低成本電動車系列，仍然能與比亞迪（1211）等低成本中國電動車製造商競爭，不會將未來拱手讓給中國車廠。

報道提到，美國電動車普及率落後於中國、英國和歐洲等地區，原因之一是美國政府對該行業的支持力度相對較弱。事實上，特朗普政府早前取消了原本有望促進電動車普及的激勵措施和監管規定，其中包括電動車稅收抵免政策已於9月結束。

有關變動令電動車需求在夏季和9月份激增，福特在10月時亦表示，第三季電動車銷量按年增30%，但也只涉30,600輛，佔其美國總銷量不到6%。雖然該公司尚未公佈第四季電動車銷量，但外界估計美國電動車總銷量將大幅下降。

