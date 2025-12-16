麥肯錫據報考慮裁減數千個職位 精簡非面向客戶部門

據彭博引述消息報道，顧問公司麥肯錫（McKinsey）管理層已與非面向客戶的部門經理討論裁員大約10%的必要性，並意味該公司將在未來18至24個月內分階段裁撤數千個崗位。

報道引述麥肯錫發言人指出，公司正身處人工智能飛速發展、重塑商業與社會的時代，正如公司協助客戶強化組織架構一樣，自身也在改善其支援功能的有效性及效率，但現在評估有關改變對僱員人數的影響為時尚早。

近年收入停滯不前

報道又指，麥肯錫在精簡非客戶部門人手的同時，仍計劃聘請更多顧問。同時，公司這次行動並未有命名特別的代號；其中一位人士表示，公司於2023年以「木蘭花項目」（Project Magnolia）為代號裁員約1,400人的舉措，曾令眾多員工感到不安。

報道亦提到，在2012至2022年間，麥肯錫員工規模從1.7萬人攀升至4.5萬人的高位，此後回落至約4萬人。然而，公司過去5年收入停滯，維持在150億至160億美元區間。