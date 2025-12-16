Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

麥肯錫據報考慮裁減數千個職位 精簡非面向客戶部門

商業創科
更新時間：10:52 2025-12-16 HKT
發佈時間：10:52 2025-12-16 HKT

據彭博引述消息報道，顧問公司麥肯錫（McKinsey）管理層已與非面向客戶的部門經理討論裁員大約10%的必要性，並意味該公司將在未來18至24個月內分階段裁撤數千個崗位。

報道引述麥肯錫發言人指出，公司正身處人工智能飛速發展、重塑商業與社會的時代，正如公司協助客戶強化組織架構一樣，自身也在改善其支援功能的有效性及效率，但現在評估有關改變對僱員人數的影響為時尚早。

近年收入停滯不前

報道又指，麥肯錫在精簡非客戶部門人手的同時，仍計劃聘請更多顧問。同時，公司這次行動並未有命名特別的代號；其中一位人士表示，公司於2023年以「木蘭花項目」（Project Magnolia）為代號裁員約1,400人的舉措，曾令眾多員工感到不安。

報道亦提到，在2012至2022年間，麥肯錫員工規模從1.7萬人攀升至4.5萬人的高位，此後回落至約4萬人。然而，公司過去5年收入停滯，維持在150億至160億美元區間。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
中年好聲音4丨蒙面藝人真身大揭秘 「企鵝人」周志康滿分晉級 劉佩玥原來係唱家班
中年好聲音4丨蒙面藝人真身大揭秘 「企鵝人」周志康滿分晉級 劉佩玥原來係唱家班
影視圈
15小時前
世一好手澳洲騎師麥道朗將於本月二十日周末沙田作告別戰，他暫時卜定「帥帥友福」等共十匹坐騎。
麥道朗告別戰騎十駒
馬圈快訊
18小時前
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
影視圈
2025-12-13 14:30 HKT
52歲富婆視后慳家掃特價貨 素顏真實膚質曝光 早前回歸TVB拍劇掀討論
52歲富婆視后慳家掃特價貨 素顏真實膚質曝光 早前回歸TVB拍劇掀討論
影視圈
13小時前
天王國寶級藝人外父病逝享年75歲 愛妻崩潰痛哭「沒有爸爸了」 憶父病榻前老公負責XX
天王國寶級藝人外父病逝享年75歲 愛妻崩潰痛哭「沒有爸爸了」 憶父病榻前老公負責XX
影視圈
21小時前
「聲夢」小花詹天文稱宏福苑大火是「最好安排」惹禍 公開致歉認詞不達意：會好好反省
「聲夢」小花詹天文稱宏福苑大火是「最好安排」惹禍 公開致歉認詞不達意：會好好反省
影視圈
13小時前
51歲前港姐嫁入豪門26年 現身《流行都市》自爆曾患抑鬱 想做一事被老公斥嘥錢？
51歲前港姐嫁入豪門26年 現身《流行都市》自爆曾患抑鬱 想做一事被老公斥嘥錢？
影視圈
2小時前
金價銀價癲升恐現「後遺症」 白銀目標高見100美元 惟明年1月料迎大量沽盤
金價銀價癲升恐現「後遺症」 白銀目標高見100美元 惟明年1月料迎大量沽盤
投資理財
5小時前
17歲學生快餐店兼職收天價稅單被嚇窒？苦呻時薪僅約$70 網民齊獻計先做好3步：小朋友唔駛驚！
17歲學生快餐店兼職收天價稅單被嚇窒？苦呻時薪僅約$70 網民齊獻計先做好3步：小朋友唔駛驚！
生活百科
18小時前
王莉被領導索要¥15萬獎金，爆拒絕後被欺壓兼申退役。
00:20
亞運會三金得主爆遭領導索¥15萬獎金 拒絕後被欺壓兼申退役
即時中國
18小時前