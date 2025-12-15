永明今年年度化保費等值目標高於100億元 計劃增聘1500名理財顧問

今年上半年香港永明金融錄得的年度化保費等值(APE)按年上升18%至50億元，其行政總裁林嘉言表示，第3季APE則達33.22億元，按年增兩成多至三成，料明年業務前景樂觀，並計劃增聘1500名理財顧問，令團隊壯大至逾5000人。人壽及康健業務副行政總裁楊娟補充，今年全年的APE目標是高於100億元。

林嘉言表示，首3季的APE約83億元，第4季表現亦樂觀，並看好明年的業務前景，因見內地客戶因應在岸利率低企下而對本港保險產品續有需求，以及高淨值客戶的需求於疫後有所增加。而上半年來自高淨值客戶(即首年保費超過1000萬元)的新保單佔比為30.6%；保單持有人保額超過1億元的佔比為9%，未來有望提升至雙位數佔比。楊娟透露計劃明年針對高淨值客戶推出有保障成分的指數型萬用壽險產品。

大灣區發展方面，林嘉言稱，永明正評估在澳門設點。楊娟則指計劃明年將大灣區醫保的陪診服務由高端客群推向大眾客群。此外，她指9月推出的享悅即享年金保險計劃熱銷，短短兩個多月錄得整付保費1.5億元，平均每張保單的保費為100萬元，當中有一張保單的保費超過1000萬元。

今年永明的理財顧問團隊人數突破3500人，較去年淨增長700人。他指現時計劃將於明年尾、最遲後年初將團隊人數增至5000名以上，即明年至少要增聘1500名理財顧問，此為歷來最大規模的招聘。

對於香港永明金融會否遷冊香港，林嘉言稱，作為香港一家有133年歷史的保險公司，一定會回港，在港註冊亦合理，又可由兩地監管變為一地監管，只是時間上要研究，因涉及資源及配套的考慮。

就大埔宏福苑火災受影響客戶人數，楊娟指受影響的保險及強積金客戶共有數百人。林嘉言稱，大部分有關索償已處理，主要涉及人壽和醫療保險。

另外，Sun Life永明最新調查「 薪火相傳：構建亞洲長遠財富傳承」發現，財富延續是港人最重視的傳承目標，有32%受訪者表示最渴望能將財富傳承至下一代。然而卻有44%受訪者憂慮財富無法延續至下一代，反映港人對財富的傳承準備不足；更有54%人擔心遺產分配會引發家庭紛爭。此一信心落差在高淨值人士中尤其顯著，有64%高淨值受訪者憂慮其資產可能成為家庭紛爭的導火線，55%則擔憂市場波動影響其財富價值。

調查發現65%香港受訪者認為「保障家庭財務穩健」 為財富傳承規劃首要考慮，其次是「儲備充足財富傳予下一代 」（52%），以及「制定清晰的遺產分配計劃以減少誤會或紛爭 」（50%）。

是項調查訪問了3000名香港和東南亞人士，香港佔500人。