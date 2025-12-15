英皇電影城進駐北京太古坊 料2027年啟用 楊政龍冀現「三店」協同效應

英皇文化產業（491）旗下英皇影院集團宣佈，再次與太古地產（1972）旗下項目合作，繼去年宣佈進駐北京三里屯太古里項目後，於北京太古坊開設英皇電影城，預計戲院將於2027年正式啟用，成為集團在北京營運的第3家戲院。

「太古坊」品牌首次內地亮相

新影城位於北京市朝陽區北京太古坊，該項目包括目前已經運營的頤堤港綜合發展專案及其二期擴建部分，亦是「太古坊」品牌首次於中國內地亮相。

頤堤港毗鄰798藝術區，坐擁直通地鐵的交通優勢，是朝陽區乃至全北京最受歡迎的集商務、購物和休閒娛樂於一體的活力社區。根據北京市政府發佈的《北京城市總體規劃（2016年-2035年） 》，明確定位朝陽區為整體規劃的重要戰略地區，商圈功能日益豐富。

新影城位於北京市朝陽區北京太古坊。

盼舉辦更多大型電影首映活動

英皇集團副主席楊政龍表示，很高興再次與太古地產旗下項目合作，並很榮幸能再下一城進駐太古地產於內地的首個太古坊項目；加上集團兩家位於北京CBD區域的電影城（長安街英皇集團中心及三里屯太古里英皇電影城），相信在京城能形成「三店」的連鎖協同效應，有利集團整體佈局網絡發展。

英皇電影城去年已進駐北京太古里。

他續指，集團兩家位於北京的英皇電影城深受片商歡迎，一直以來為不少國產鉅製及荷里活電影的首映禮宣發場地，期望第三店的加入能舉辦更多大型電影首映活動及高端文化活動，助力北京以至國家推動文化產業發展。

北京太古坊英皇電影城將提供8個獨立影廳，其中一個為貴賓廳影廳，提供超過1,100個座位，配備新一代激光IMAX、LED等前沿電影放映技術，為消費者提供極致的觀影享受，打造成北京市優質娛樂熱點。