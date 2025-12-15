C Capital投資7家企業排隊上市 包括壁仞科技

C Capital首席執行官鄭彥斌表示，集團旗下基金投資的15家企業中，7家已進入IPO排隊階段，2026年陸續登陸香港、美國及A股市場。其中香港市場有4至5家，最快1至2月即可上市，芯片企業壁仞科技位列其中，C Capital為其B輪領投方。他特別提到，作為早期投資人，集團入場估值合理，採取5至7年長期投資策略，因此不受新股短期漲跌影響。

引導歐資提高亞洲配置

鄭彥斌表示，C Capital管理公司和歐洲公司Youngtimers合併後，成功引入法拉利家族打開歐洲市場，目前正依托瑞士私人銀行及信託銀行全球中心優勢拓展當地業務。他提到，歐洲家族辦公室對亞洲投資較保守，資產配置中亞洲佔比僅5%左右，目前公司正引導其提升至10%，挖掘亞洲市場潛力。



鄭彥斌指出，2025年年中起亞洲投資情緒回暖，美國資金回流。他分析，美國企業估值偏高，OpenAI、SpaceX估值達數百億至萬億美元，亞洲同類頂尖企業估值僅數十億美元，技術差距不大，亞洲估值有明顯上漲空間。

區域布局方面，C Capital四、五年前已布局中東市場，看重當地豐富資本及對亞洲投資的濃厚興趣；中國方面，他強調科研、AI領域優勢突出，獨角獸企業眾多；澳洲市場方面，公司則聚焦私募債與房地產。

德林與公司優勢互補

德林控股作為C Capital的新戰略股東，鄭彥斌稱德林與公司優勢互補，投資區域重疊度低，分別輻射滬京、悉尼、蘇黎世及日新美等地，帶來跨區域投資機遇。德林控股執行董事朗世杰表示，德林已開啟傳統金融與去中心化金融雙軌布局，包括佈局比特幣挖礦，近月籌集17億港元新資金，資產負債表規模逾20億港元。他又提到，公司力爭2026年年中實現100億美元管理規模。

