宏利與保柏簽備忘錄 在港展開策略性合作

商業創科
更新時間：14:40 2025-12-15 HKT
發佈時間：14:40 2025-12-15 HKT

宏利與保柏今日（15日）宣佈，雙方已簽訂合作備忘錄，計劃在香港展開策略性合作，通過全方位的健康及個人化支援服務，在客戶的健康旅程中提供更周全、便捷的優質醫療方案，並引入更多具效益且可負擔的選擇。

擬引入更多醫療數碼科技

宏利香港及澳門行政總裁白凱榮表示，隨著人們壽命延長、追求更健康且更有意義的生活，對互聯醫療保健生態系統的需求也與日俱增，以確保不僅活得長、更要活得好。他又指，集團與保柏合作將提供更多選擇及可持續的健康方案，幫助個人及社群活得更健康及充實。

保柏香港董事總經理夏思雅亦表示，在數碼醫療及人工智能的年代，策略性合作是實現醫療創新的核心，雙方將構建互聯醫療保健生態系統、引入更多醫療數碼科技，並創造更多合作和發展機會，致力提供以客戶為本、面向未來、個人化的健康服務。
 

