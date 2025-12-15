新手卡迷花逾6萬網購「比卡超」鑑定卡 收貨驚覺為假貨痛失積蓄 玩家：買貴卡唔面交太危險

近年卡牌熱潮在本港快速升溫，收藏者年齡層廣闊，交易市場越見蓬勃，其中寶可夢（Pokemon）限定卡備受追捧。在炒風推動下，不法分子亦伺機而動，以假卡魚目混珠。一位自稱新手的卡迷分享一宗慘痛經歷，指自己花了逾6萬元，在網上平台購入兩張夢寐以求的「比卡超」鑑定卡，收貨後才驚覺是並非正版，損失慘重。他的經歷引起大批卡牌愛好者熱議，有玩家直言「買貴卡唔面交真係太危險」。

事主表示，自己剛入卡坑不久，儲了一筆積蓄後，決定入手兩張限定版比卡超卡牌作收藏。他透過網上平台Carousell向賣家購買兩張卡，分別是標價1.2萬元的「梵高比卡超」及5.5萬元的「吶喊比卡超」，​兩張卡片皆附有鑑定公司「PSA」鑑定標籤及膠殼。

有自稱「新手」的卡迷花逾6萬元，在網上平台購入兩張「比卡超」鑑定卡，收貨後發現是假卡。

不過，事主收到卡後，越看越覺得有可疑，指卡面顏色、字體粗幼及卡片質感與真品不符，懷疑連鑑定膠殼及標籤亦屬偽造，最終確認「中伏」，感嘆「以為買到夢想卡，最後手上得返兩張假卡，積蓄冇晒」，並上載疑涉事賣家的帳戶截圖。​

事主表示，騙子通常聲稱卡片由朋友所贈，不清楚其價值，或指出「低過市價放先有人買」。他提醒，現時假卡的鑑定外殼及標籤非常逼真，「查到Cert都未必等於真」，強調切勿貪平及心急，「買高價卡之前一定要驗清楚、要影片、要可追溯付款」，希望以自己今次的損失告誡其他玩家。

「梵高比卡超」卡牌是2023年寶可夢與荷蘭梵高博物館，為慶祝博物館50週年舉辦聯名特展時推出的限定宣傳卡，畫面致敬梵高名畫《戴氈帽的自畫像》，把主角換成戴灰色氈帽的比卡超。另一張「吶喊比卡超」是與東京美術館合作的「吶喊寶可夢」卡片其中一款，彷照名畫《吶喊》造型嚎叫。據日本二手交易平台SNKRDUNK資料，PAS 10的「梵高比卡超」及「吶喊比卡超」最新成交價分別為1.44萬元及6.59萬元。

批事主「幾萬蚊都唔面交」

帖文一出即掀起討論，不少卡牌玩家直言一看照片已覺不妥，批評事主「未做功課就落手」，有人指兩張卡牌「PSA防偽標籤好假，一睇就知有問題」、「攞支UV燈照照、或者搵行家幫手睇都好過自己亂買」。​亦有人質疑事主交收方法，「幾萬蚊都唔面交？咁大額都照俾錢再等寄貨，真係好危險」，並勸喻對方盡快報警求助，保留交易紀錄及對話截圖，以便日後跟進。​

有卡牌玩家留言分享識別鑑定卡外殼真假方法，「先睇label，再入返官方網，掃返個Number，對一對官方網的相同埋實物，label字嗰啲排位係唔係一樣，同埋假label字體及字與字之間的排位。」

另有玩家表示，現時高仿假卡越做越真，但玩家可從卡邊毛邊、卡背顏色、卡片厚度及字體等細節分辨。若手上有一張真卡對照會更易識破，又提醒就算網上列出真卡照片，亦有機會「Post真寄假」，風險不容忽視。​

高仿假卡「吶喊寶可夢」一套千元已有交易

有資深卡牌收藏者向《星島頭條》記者表示，高仿假卡問題嚴重，更充斥市場，以「吶喊寶可夢」為例，一套約千元已有交易，「淘寶已經有隻叫做黑科技打印，幾乎可以假亂真，聽聞有人高仿卡拎去某鑑定公司鑑定，最後順利獲得評級， 所以好多人估PSA有可能鑑咗假卡。」

他建議，如要購入高價收藏卡，應盡量選擇具信譽的店舖或可靠代購渠道，並爭取面交及當場驗貨，必要時可要求拍片紀錄開箱過程，以加強保障。​

