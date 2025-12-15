美國掃地機器人「始祖」iRobot聲請破產 擁Roomba品牌 由深圳公司接手

美國消費型機器人公司iRobot周日（14日）聲請破產，雖然公司被稱為掃地機器人「始祖」，但經營35年後最終不敵於市場的激烈競爭。此外，iRobot早前達成了一項重整協議，將把公司控制權交給主要代工廠兼債權人中國深圳杉川機器人公司（PICEA Robotics）及其全資子公司杉川（香港）有限公司。

重整計劃助公司「持續經營」

據外媒引述新聞稿指出，iRobot在特拉華州地方法院依據破產法第11章聲請破產保護。根據重整方案，杉川機器人將獲得iRobot重整後公司100%股權，後者的普通股在擬議的第11章計劃下將被勾銷，代表股票價值歸零。

iRobot在聲明中表示，這項重整計劃將讓公司繼續以「持續經營」的狀態運作，並且在受法院監督的過程中，繼續履行對員工的承諾，並按時全額向供應商和其他債權人支付所欠款項。iRobot行政總裁Gary Cohen指出，「今天的公告代表確保iRobot長期未來的一個關鍵里程碑」。

該公司擁有知名掃地機器人品牌Roomba，早於1990年由3位麻省理工學院（MIT）工程師創立，並一度取得成功，累計銷售超過5,000萬台機器人，但自2021年起盈利下滑，主因受供應鏈因素及競爭加劇影響。