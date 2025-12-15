晶片國產化成趨勢 東芯半導體稱中小容量存儲晶片需求增 具千億級規模潛力

為降低對外晶片依賴，近年中國積極扶持本土晶片產業發展，以推進晶片國產化目標。東芯半導體（688110）是內地專注於中小容量通用型存儲晶片設計、研發的公司，其董事長蔣學明接受本報訪問時指出，晶片國產化已是當前中國明確的發展趨勢，預估現有上千間國內科企正推行晶片國產替代策略，並認為長期來看，中小容量、高可靠性的存儲晶片市場，具備千億級規模潛力。

短期難達成全產業鏈自主可控

蔣學明表示，工業控制、汽車電子、物聯網等領域，對中小容量、高可靠性存儲晶片的需求正持續穩健增長。不過，他坦言，中國若要實現晶片全產業鏈的自主可控，並非短期可達成，依其判斷，仍需要8至10年的持續投入與技術積累。

近年美國對中國實施一系列晶片出口管制措施。蔣學明指國際設備管制確實為行業帶來實質挑戰，同時也在一定程度上影響了公司的產能擴張節奏與部分先進製程的推進速度，但是公司的核心發展規劃並未因此打亂。

蔣學明補充說：「早在幾年前，我們已預見供應鏈可能面臨的不確定性，因而提前與國內頭部晶圓廠、封測廠建立深度戰略合作，不僅鎖定穩定的代工產能，更聯合優化工藝方案，即將部分依賴海外設備的製程，調整為適應本土產線的成熟技術路線。」

不與國際巨頭在高端賽道硬碰

面對國際限制與市場波動的雙重不確定性，蔣學明指出，公司的策略是不與國際巨頭在高端賽道硬碰，而是深耕中小容量利基市場，進行差異化競爭。他續指，自己的生存哲學是「順勢而為、守正創新」，緊跟國家戰略方向，扎實推進自主技術研發。

東芯半導體已於2021年在上海證券交易所上市，被問及資本市場表現與赴港上市計劃時，蔣學明回應，半導體行業具有投資周期長、技術壁壘高、易受行業周期影響等特點，相信股價的短期波動難以完全反映企業的長期發展潛力。至於是否計劃來港上市，他則表示，目前並無明確計劃，擬將先專注鞏固業務基本面，再行考量後續資本規劃。

