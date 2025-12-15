Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

晶片國產化成趨勢 東芯半導體稱中小容量存儲晶片需求增 具千億級規模潛力

商業創科
更新時間：10:02 2025-12-15 HKT
發佈時間：10:02 2025-12-15 HKT

為降低對外晶片依賴，近年中國積極扶持本土晶片產業發展，以推進晶片國產化目標。東芯半導體（688110）是內地專注於中小容量通用型存儲晶片設計、研發的公司，其董事長蔣學明接受本報訪問時指出，晶片國產化已是當前中國明確的發展趨勢，預估現有上千間國內科企正推行晶片國產替代策略，並認為長期來看，中小容量、高可靠性的存儲晶片市場，具備千億級規模潛力。

短期難達成全產業鏈自主可控

蔣學明表示，工業控制、汽車電子、物聯網等領域，對中小容量、高可靠性存儲晶片的需求正持續穩健增長。不過，他坦言，中國若要實現晶片全產業鏈的自主可控，並非短期可達成，依其判斷，仍需要8至10年的持續投入與技術積累。

近年美國對中國實施一系列晶片出口管制措施。蔣學明指國際設備管制確實為行業帶來實質挑戰，同時也在一定程度上影響了公司的產能擴張節奏與部分先進製程的推進速度，但是公司的核心發展規劃並未因此打亂。

蔣學明補充說：「早在幾年前，我們已預見供應鏈可能面臨的不確定性，因而提前與國內頭部晶圓廠、封測廠建立深度戰略合作，不僅鎖定穩定的代工產能，更聯合優化工藝方案，即將部分依賴海外設備的製程，調整為適應本土產線的成熟技術路線。」

不與國際巨頭在高端賽道硬碰

面對國際限制與市場波動的雙重不確定性，蔣學明指出，公司的策略是不與國際巨頭在高端賽道硬碰，而是深耕中小容量利基市場，進行差異化競爭。他續指，自己的生存哲學是「順勢而為、守正創新」，緊跟國家戰略方向，扎實推進自主技術研發。

東芯半導體已於2021年在上海證券交易所上市，被問及資本市場表現與赴港上市計劃時，蔣學明回應，半導體行業具有投資周期長、技術壁壘高、易受行業周期影響等特點，相信股價的短期波動難以完全反映企業的長期發展潛力。至於是否計劃來港上市，他則表示，目前並無明確計劃，擬將先專注鞏固業務基本面，再行考量後續資本規劃。
 

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
反常舉動救長者一命！青衣的士司機拒收錢趕客「快啲走」 乘客家屬發帖尋人：想親口多謝你｜Juicy叮
反常舉動救長者一命！青衣的士司機拒收錢趕客「快啲走」 乘客家屬發帖尋人：想親口多謝你｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
中年好聲音4丨「獅子王」真身揭曉竟是羅天宇 憑泰國故事洩露身份 好歌喉令評審驚訝
中年好聲音4丨「獅子王」真身揭曉竟是羅天宇 憑泰國故事洩露身份 好歌喉令評審驚訝
影視圈
12小時前
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
影視圈
2025-12-13 14:30 HKT
黎智英案︱控方庭上揭穿黎智英自辯時八大謊言
黎智英案︱控方庭上揭穿黎智英自辯時八大謊言
社會
3小時前
定存「冇肉食」有何替代 專家拆解百萬部署 退休首重保本及現金流
定存「冇肉食」有何替代 專家拆解百萬部署 退休首重保本及現金流
投資理財
5小時前
黎智英兩項串謀勾結外國勢力及串謀發布煽動刊物罪罪成 下月12日求情
黎智英案丨黎智英兩項串謀勾結外國勢力及串謀發布煽動刊物罪罪成 下月12日求情
社會
1小時前
郭晉安23歲「舊愛」性感照連環發 跌膊晒性感鎖骨與白滑美腿 首傳父女戀曾言愛情不分年齡
郭晉安23歲「舊愛」性感照連環發 跌膊晒性感鎖骨與白滑美腿 首傳父女戀曾言愛情不分年齡
即時娛樂
15小時前
悉尼邦迪海灘槍擊死亡人數增至16死，40人仍留醫。
悉尼邦迪海灘槍擊︱死亡人數增至16人包括一名兒童 40人仍留醫 槍手為父子父被擊斃
即時國際
6小時前
《東張西望》直播失控！梁敏巧被Patrick Sir爆私事口窒窒 傻笑大叫：你好曳呀
《東張西望》直播失控！梁敏巧被Patrick Sir爆私事口窒窒 傻笑大叫：你好曳呀
影視圈
16小時前
花心男星改名換姓下海陪酒！4年前偷食被斷正 逼死天后女兒翻身無望
花心男星改名換姓下海陪酒！4年前偷食被斷正 逼死天后女兒翻身無望
影視圈
20小時前