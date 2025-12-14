萬科境內債3項展期議案未獲通過 尚餘5個工作日寬限期談判

內房股萬科（2202）於12月15日到期的境內債展期議案未能獲得足夠債券持有人支持，反映其違約風險加劇，但萬科仍有5個工作日寬限期談判。該股上周五收報3.68元，跌約1%。

議案需90%持有人同意

據內媒《每日經濟新聞》引述「22萬科MTN004」第一次持有人會議決議公告指出，公司3項展期議案均未獲有效通過，有關議案核心展期規則均為展期一年、且期間不付本息；當中差異在增信安排上，其中議案一未設增信措施，無人同意；議案二增信加調整本息兌付，獲83.4%同意；議案三僅1票同意，反對比例達76.7%。

根據債券募集說明書，議案通過需持有本期債務融資工具表決權超過總表決權數額90%的持有人同意。債券募集說明書又顯示，對未能按期足額償付債務融資工具本金或利息的違約情形設定了5個工作日的寬限期，若發行人在該期限內對所述債務進行了足額償還，則不構成發行人在本期債務融資工具項下的違約。換言之，萬科仍有5個工作日的寬限期與投資者談判。

當發行人發生風險或違約事件後，發行人則可與持有人協商採取以下風險及違約處置措施。一是重組並變更登記要素：在發行人無異議的情況下，持有人會議可依90%的表決比例通過決議，以調整本期債務融資工具的基本償付條款，該決議將約束本期債項下所有持有人；二是重組並以其他方式償付。

「體量太大，社會影響巨大」

報道引述了匯生國際資本總裁黃立冲指出，所謂「市場化化債」，是指債務問題主要通過企業與債權人博弈、交易結構設計和資產處置來解決，而不是依賴行政命令和無條件兜底。他又指，相比於中小房企，萬科市場化化債優勢在於「牌桌、時間及資產池還在」，可通過多輪展期、資產證券化、項目併表或出表、股權引入等組合方式，爭取更長的攤銷周期。

不過，他指萬科挑戰是「體量太大、項目鋪得太廣，社會負面影響巨大」，因此每一步都在監管、評級和市場的放大鏡下，容錯空間反而更小。

