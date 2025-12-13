Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

SpaceX確認2026年IPO 估值達8000億美元

商業創科
更新時間：16:45 2025-12-13 HKT
發佈時間：16:45 2025-12-13 HKT

據彭博報道，SpaceX正在進行一項內部股票銷售，公司估值約為8000億美元，並為首次公開招股(IPO)作準備。

報道引述SpaceX表示，正準備可能在2026年進行的IPO，旨在為其開發中的Starship火箭的「瘋狂飛行頻率（insane flight rate）」、太空中的人工智能數據中心以及月球基地提供資金。

再成全球最有價值非上市公司

首席財務官Bret Johnsen在給股東的備忘錄中概述的最新二級發行的每股價格為421美元，幾乎是7月份400億美元估值時設定的每股212美元的兩倍。這一估值超過了ChatGPT所有者OpenAI在10月份創下的5000億美元的先前記錄，使SpaceX再次成為全球最有價值的非上市公司。

若馬斯克決定推進IPO，這將是他的另一個引人注目的計劃，但這將取決於SpaceX在未來幾年必須完成的一系列雄心勃勃且風險較高的計劃。

早前有報道指，SpaceX正在推進IPO計劃，尋求籌集遠超300億美元的資金，這將使其成為史上最大的上市交易。不過Johnsen的電子郵件亦表示，IPO的時間及相應的估值仍不確定，公司有可能決定不推進。

↓即睇減息部署↓

