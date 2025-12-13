Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英特爾傳近16億美元收購AI晶片初創SambaNova 

商業創科
更新時間：11:04 2025-12-13 HKT
發佈時間：11:04 2025-12-13 HKT

彭博引述知情人士報道，英特爾計劃以約16億美元（包括債務）收購人工智能晶片初創SambaNova，正在進行後期談判，交易一旦落實有望幫助擴展英特爾AI產品供應。

知情人士表示，這宗交易最快可能在下月達成。SambaNova已與其他潛在金融投資者簽署了條款清單，也有可能選擇尋求其他路徑。

SambaNova於2017年由史坦福大學教授創立，其中一位曾獲得麥克阿瑟天才獎。該公司設計的定制AI晶片，與英偉達晶片競爭。

陳立武為SambaNova董事長

事實上，英特爾行政總裁陳立武正正是SambaNova的董事長。他的風險投資公司Walden International是該公司的創始投資者之一，曾在2018年領投5600萬美元的A輪融資。

SambaNova在2021年亦由軟銀集團(SoftBank Group Corp.)的願景基金2(Vision Fund 2)領投6.76億美元融資輪，估值為50億美元。
 

