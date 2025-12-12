Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

時代廣場聖誕裝飾惹熱議 僅一棵聖誕樹 17年前舊照掀「回憶殺」

商業創科
更新時間：16:13 2025-12-13 HKT
發佈時間：18:33 2025-12-12 HKT

聖誕節漸近，香港各大商場的節日裝扮常常成為市民期待的打卡焦點，而近日銅鑼灣時代廣場的聖誕裝飾引發熱議，「今年銅鑼灣時代廣場聖誕節都唔敢大搞」的話題在本地論壇迅速傳開。

近日銅鑼灣時代廣場的聖誕裝飾引發熱議，「今年銅鑼灣時代廣場聖誕節都唔敢大搞」的話題在本地論壇迅速傳開。
近日銅鑼灣時代廣場的聖誕裝飾引發熱議，「今年銅鑼灣時代廣場聖誕節都唔敢大搞」的話題在本地論壇迅速傳開。

網民上傳的照片顯示，時代廣場中庭僅見一棵普通聖誕樹，無往年常見的大型主題裝置、互動場景，配文「時代廣場幾有氣氛」，迅速引爆話題。

「想當年係突登去睇去影相」

與此同時，有網友翻出2008年拍攝的舊照，當時商場中庭擺設了香港著名插畫師Carrie Chau筆下的「盲頭烏蠅」主題裝置，勾起不少網民回憶，紛紛留言「你對比下今年」、「想當年係突登去睇去影相，真係好鍾意」，直指其為「青春回憶」。

有網友翻出2008年拍攝的舊照，當時商場中庭擺設了香港著名插畫師Carrie Chau筆下的「盲頭烏蠅」主題裝置，勾起不少網民回憶。
有網友翻出2008年拍攝的舊照，當時商場中庭擺設了香港著名插畫師Carrie Chau筆下的「盲頭烏蠅」主題裝置，勾起不少網民回憶。

網民懷念過往聖誕佈置

在評論區，有網民分析稱，聖誕佈置計劃應該早就定好，「唔會話11月尾12月頭先話唔搞」，因此判斷「佢地原本就冇乜計劃今年要整啲咩裝飾」；還有網民回憶，過去除夕有蘋果倒數，有歌星唱歌，由下午開始就已經塞滿人到波斯富街，聖誕節又很多數層樓高的大棵聖誕樹；而現在的「會員計劃有等於無，上面吉鋪又多，又無特色，停車場又得個幾個充電位，不如拆左佢做返電車廠」。

還有網民認為商場現時「格局舊到拍得住尖東」，更唏噓表示「呢30年黎都無人諗過時代會變死場」。

銅鑼灣時代廣場於2013年除夕舉辦，迎接2014年的蘋果倒數。
銅鑼灣時代廣場於2013年除夕舉辦，迎接2014年的蘋果倒數。

曾連續20年辦「蘋果倒數」

事實上，銅鑼灣時代廣場在2000年代初，是不少年輕人聖誕及新年期間熱門慶祝地點，特別是在1993年至2013年的除夕，時代廣場每年均舉辦「時代廣場蘋果倒數」，每年吸引逾10萬人參加。

最初時代廣場外牆掛上15個蘋果型燈飾，於午夜0時前15秒鐘開始，每一秒亮起一個蘋果進行倒數。其後更加設煙火表演，成為全港首創煙火倒數。時代廣場在2014年除夕停辦「蘋果倒數」後，曾舉行小型音樂會等表演代替。
 

相關文章：

SIERRA SEA 2A期最快聖誕節前開售

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
生活百科
22小時前
民建聯會務顧問、商務及經濟發展局前局長蘇錦樑，近日因病離世，享年67歲。
02:04
商經局前局長蘇錦樑因病逝世 享年67歲
社會
4小時前
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
影視圈
7小時前
芬蘭小姐分享瞇眼照涉辱華 遭主辦單位摘除后冠
01:19
芬蘭小姐分享瞇眼照涉辱華 遭主辦單位摘除后冠
即時國際
3小時前
袁文傑告別《愛回家》？貼合照兼二字留言疑離開TVB 「潮善CP」8年情隨時成絕響
袁文傑告別《愛回家》？貼合照兼二字留言疑離開TVB 「潮善CP」8年情隨時成絕響
影視圈
4小時前
《愛回家》台柱11歲同張國榮食飯富裕家境掀討論 童年照證冇後天加工 長大選美嫁洪金寶愛將
《愛回家》台柱11歲同張國榮食飯富裕家境掀討論 童年照證冇後天加工 長大選美嫁洪金寶愛將
影視圈
21小時前
港人重返職場做滿1年額外「收政府$2萬支票」 附2大中年再就業/求職津貼申請方法
港人重返職場做滿1年額外「收政府$2萬支票」 附2大中年再就業/求職津貼申請方法
生活百科
23小時前
天水圍天澤邨單位起火 男戶主燒傷送院 逾400人疏散 警列縱火
00:57
天水圍天澤邨單位起火 男戶主燒傷送院 逾400人疏散 警列縱火
突發
8小時前
長壽秘訣｜90歲烘焙師仍出書主持節目 公開3大飲食習慣 保持健康絕不吃1類食物
長壽秘訣｜90歲烘焙師仍出書主持節目 公開3大飲食習慣 保持健康絕不吃1類食物
保健養生
6小時前
擒出20樓公屋窗外晾被 街坊嚇壞制止 沙膽婆婆竟回應3個字笑對苦勸
擒出20樓公屋窗外晾被 街坊嚇壞制止 沙膽婆婆竟回應3個字笑對苦勸｜Juicy叮
時事熱話
3小時前