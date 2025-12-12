時代廣場聖誕裝飾惹熱議 僅一棵聖誕樹 17年前舊照掀「回憶殺」

聖誕節漸近，香港各大商場的節日裝扮常常成為市民期待的打卡焦點，而近日銅鑼灣時代廣場的聖誕裝飾引發熱議，「今年銅鑼灣時代廣場聖誕節都唔敢大搞」的話題在本地論壇迅速傳開。

網民上傳的照片顯示，時代廣場中庭僅見一棵普通聖誕樹，無往年常見的大型主題裝置、互動場景，配文「時代廣場幾有氣氛」，迅速引爆話題。

「想當年係突登去睇去影相」

與此同時，有網友翻出2008年拍攝的舊照，當時商場中庭擺設了香港著名插畫師Carrie Chau筆下的「盲頭烏蠅」主題裝置，勾起不少網民回憶，紛紛留言「你對比下今年」、「想當年係突登去睇去影相，真係好鍾意」，直指其為「青春回憶」。

有網友翻出2008年拍攝的舊照，當時商場中庭擺設了香港著名插畫師Carrie Chau筆下的「盲頭烏蠅」主題裝置，勾起不少網民回憶。

網民懷念過往聖誕佈置

在評論區，有網民分析稱，聖誕佈置計劃應該早就定好，「唔會話11月尾12月頭先話唔搞」，因此判斷「佢地原本就冇乜計劃今年要整啲咩裝飾」；還有網民回憶，過去除夕有蘋果倒數，有歌星唱歌，由下午開始就已經塞滿人到波斯富街，聖誕節又很多數層樓高的大棵聖誕樹；而現在的「會員計劃有等於無，上面吉鋪又多，又無特色，停車場又得個幾個充電位，不如拆左佢做返電車廠」。

還有網民認為商場現時「格局舊到拍得住尖東」，更唏噓表示「呢30年黎都無人諗過時代會變死場」。

銅鑼灣時代廣場於2013年除夕舉辦，迎接2014年的蘋果倒數。

曾連續20年辦「蘋果倒數」

事實上，銅鑼灣時代廣場在2000年代初，是不少年輕人聖誕及新年期間熱門慶祝地點，特別是在1993年至2013年的除夕，時代廣場每年均舉辦「時代廣場蘋果倒數」，每年吸引逾10萬人參加。

最初時代廣場外牆掛上15個蘋果型燈飾，於午夜0時前15秒鐘開始，每一秒亮起一個蘋果進行倒數。其後更加設煙火表演，成為全港首創煙火倒數。時代廣場在2014年除夕停辦「蘋果倒數」後，曾舉行小型音樂會等表演代替。



