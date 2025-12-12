Uber「無人的士」擬明年底前登陸10市場 香港為潛在推出地區之一

據彭博報道，Uber行政總裁Dara Khosrowshahi預計，明年底前在超過10個市場推出Robotaxi服務，更有意將戰線拓展至亞洲，香港及日本均在潛在名單之上，並最終在這個價值至少達1萬億美元的產業中佔主導地位。

美國及中東已推Robotaxi

Khosrowshahi表示，目前Uber的Robotaxi（自動駕駛的士）服務已在美國及中東上線，公司正「積極討論」在亞洲啟動類似服務，潛在市場包括香港及日本。他形容自動駕駛技術已日趨成熟，機器司機不會疲勞、也不會分心。

他強調，自動駕駛交通市場規模龐大，足以容納多家參與者，Uber有信心在重要的大城市取得接入權。但要在該領域成功，關鍵在於選擇擁有成熟的法規架構的市場營運。

夥百度、文遠知行擴版圖

Uber上月已宣佈在阿布達比部分區域，使用文遠知行（WeRide）車輛提供無人駕駛服務。今年7月更與百度（9888）達成合作，計劃在美國及中國以外市場，透過Uber平台推出百度的Robotaxi服務，預計今年內會在中東及亞洲地區的Uber軟件上線。

此外，Uber亦與電動車廠Lucid及初創公司Nuro合作，計劃六年內部署最少2萬輛Robotaxi。Khosrowshahi表示，Uber在這些增長領域的投資上「擁有充足資金」。