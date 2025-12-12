傳軟銀擬500億美元收購美數據中心Switch 以擴展AI數碼基礎設施
據彭博引述消息報道，軟銀（SoftBank）正研究收購美國數據中心營運商Switch ，估值或高達500億美元，以擴展其AI數碼基礎設施。
Switch擬明年初IPO 尋求600億美元估值
報道指出，軟銀已就該交易與Switch高層展開討論。據悉，Switch股東希望以估值約為500億美元（含債務）出售該公司。與此同時，Switch亦正籌備最早於明年初進行首次公開招股（IPO），其背後投資者更曾考慮透過上市尋求高達600億美元（含債務）的估值。
此外，早前亦有消息指，軟銀正與Switch的主要私募股權投資者之一、紐約上市公司DigitalBridge展開深入談判，有意收購其股份。DigitalBridge市值高達28億美元，管理資產規模約1,080億美元，是專注於數位基礎設施的最大投資機構之一。若收購DigitalBridge，將為軟銀帶來更多願意投資數據中心產業的投資者資源與合作網絡。
惟報道指，目前軟銀尚未與任何一方敲定交易條款，且談判仍不保證會達成最終協議。
收購有助孫正義掌控AI發展瓶頸
收購專注於設計及營運高效能節能數據中心的Switch，將有助孫正義掌控AI發展的關鍵瓶頸。彭博智庫分析指，若軟銀落實收購Switch，其AI基礎設施預算將大幅上升。
雖然軟銀首個數據中心項目「Stargate」總規模高達5,000億美元，但扣除40%的合資夥伴持股及僅需20%股權投入的專案融資後，實際現金需求料約為400億美元。鑑於軟銀參與度低於預期，其在Stargate上的支出甚至可能更低。
