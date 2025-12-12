29歲芭蕾舞者「換跑道」踏足商界 創預測市場平台 成全球最年輕女億萬富翁

來自巴西的芭蕾女孩Luana Lopes Lara跨界金融領域，憑藉一手打造的預測交易平台 Kalshi，以13億美元（約合101.4億港元）身家躋身《福布斯》最新發佈的「白手起家億萬富豪排行榜」，成為全球最年輕的白手起家女性億萬富豪。

Kalshi是一個受監管的預測市場平台，用戶可以通過購買「Yes」或「No」股份，對經濟、政治等未來事件的結果進行交易。今年6月，平台以1.85億美元（約14.43億港元）融資後，估值20億美元（約156億港元）；僅隔數月，如今估值已達110億美元（約858億港元），暴漲逾五倍，兩位創始人各持股約12%，身家隨之躍升。

從藝術跨行數學 考入麻省理工學院

年僅29歲的Lopes Lara出生於巴西中產家庭，其父親是電氣工程師，母親是數學老師。大學前就讀於巴西莫斯科大劇院學校，幾乎將所有時間留給芭蕾舞訓練，2013 年畢業後在奧地利擔任職業芭蕾演員 9 個月。隨後她發現舞蹈事業難以填補內心對更大夢想的追求，決定轉換跑道，報考麻省理工學院。

從藝術跨行數學，考入麻省理工學院，攻讀計算機與數學學位。

在父親鼓勵下，她投身奧數競賽補習理科知識，最終斬獲巴西天文奧林匹克競賽金牌與聖卡塔琳娜數學奧林匹克競賽銅牌，敲開麻省理工學院大門，攻讀計算機與數學學位，並在學校結識其創業搭檔Tarek Mansour。

七年前開啟預測交易創業之路

大學期間，Lopes Lara逐漸對金融產生興趣，從成為「工程師」的想法轉為「交易員」。畢業後，她進入橋水基金等知名金融機構，從事量化交易，這些經歷讓她察覺到市場空白，即大眾對選舉結果、通脹走勢、天氣變化乃至文娛事件皆有自己的預判，卻缺乏合法簡便的途徑，能讓普通人直接交易這些判斷。有相同想法的 Mansour與她一拍即合，萌生「能否創建一個平台，讓人們對現實世界裏的各種事件進行預測交易」的想法。

2018 年，兩人聯手創立Kalshi平台，開啟預測交易創業之路。從英國脫歐結果、格萊美獎得主，到球鞋價格走勢、次日天氣無所不包，用戶既可通過交易表達預判，也能對沖未來風險。2024 年美國總統大選期間，Kalshi迅速爆火，平台交易量高達 580 億美元。

Luana Lopes Lara及其搭檔 Tarek Mansour。

業務覆蓋 140 國 用戶憑愛好賺錢

創始初期，團隊僅有Lopes Lara與Mansour兩人，Lopes Lara負責內部運營，Mansour 則分管對外事務。起初，平台模式未獲美國市場監管部門認可40多家律師事務所均以「公司規模太小」為由拒絕提供法律協助，網站一度瀕臨倒閉。這期間她曾在一天內致電60位律師尋求幫助，即便被外界認為「瘋了」仍不放棄，最終成功推動平台在2020年獲得美國商品期貨交易委員會的合法性批准。

如今，Kalshi的業務已拓展至全球140多個國家和地區，眾多原本對金融交易一無所知的用戶，通過預測電影評分、音樂獎項歸屬等愛好領域實現獲利，並圍繞話題建立網絡社區。