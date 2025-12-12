台積電日本第二工廠據報改為生產AI晶片 原定2027年投產時間或推遲

據日經新聞報道，台積電正考慮將日本第二間工廠改為生產更先進的4納米晶片，以應對激增的AI需求。

報道指，該座位於熊本縣的新工廠在今年10月開工建設，原計劃在2027年投產，用於生產適用於通信設備的6至40納米產品。台積電已啟動調整，以引入用於生產主流人工智能（AI）半導體的4納米生產設備，一旦落實計劃，將有助於日本AI晶片供應穩定。

有助日本AI晶片供應穩定

不過，若確定要調整計劃，原定於2027年的投產時間或會推遲，台積電接受日經採訪時表示，在日本的項目正持續推進。目前正與合作企業就建設工作的細節及執行計劃進行協商。

負責運營熊本工廠的JASM公司有索尼集團、電裝、豐田汽車等日本企業少額出資。總投資額為225億美元（約合3.5萬億日圓），日本經濟產業省已決定提供約1.2萬億日圓的資助。若因計劃調整導致工廠完工推遲，未知日本政府會否調整資助。