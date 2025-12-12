Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

香港有望超越瑞士成全球財富中心之首 致同：上半年超級富豪激增23%

商業創科
更新時間：14:11 2025-12-12 HKT
發佈時間：14:11 2025-12-12 HKT

致同香港會計師事務所《香港財富管理熱潮：引領全球市場新格局》報告指，香港憑藉強勁的資本湧入、家族辦公室的增長、金融科技創新以及與大灣區（GBA）的深度融合，正加快邁向超越瑞士，躍升為全球最大的跨境財富管理中心。香港正以全球領先的速度吸引擁有逾3,000萬美元資產的超高淨值人士。2025年上半年，香港的超級富豪人數激增22.9%至17,215人，成為全球頂級財富市場中增幅最大的地區。

夏其才：家辦策略正逐步展現成果

致同（香港）會計師事務所諮詢合夥人夏其才表示，香港全面的家族辦公室策略正逐步展現成果。政策創新、入境支持及量身定制的諮詢服務，共同構建出極具吸引力的家族辦公室生態系統。隨著香港股市重奪全球IPO中心榜首地位，家族辦公室愈加視香港為亞洲增長的起點。該行促香港政府進一步加強競爭優勢，把外部風險轉化為機遇，並動員更多資源吸引全球資本，加速推動香港邁向全球財富中心的桂冠。

左起：致同（香港）會計師事務所諮詢高級經理翁偉聰，諮詢合夥人夏其才，諮詢總監嚴欣琪。
左起：致同（香港）會計師事務所諮詢高級經理翁偉聰，諮詢合夥人夏其才，諮詢總監嚴欣琪。

致同（香港）會計師事務所諮詢總監嚴欣琪表示，香港在科技與監管的融合下，正重塑全球財富管理的未來。在AI與數字資產推動資本流動更智慧化，以及監管制度確保責任增長的雙重驅動下，香港正為新一代財富管理樹立標杆。在世界級的監管架構下，香港以信任為基石推動創新，並為全球投資者拓展更多機遇。值得注意的是，透過加強人才培養與建構健全的數字防護措施來應對人才短缺和網絡安全挑戰，對於香港在瞬息萬變的市場中保持長遠優勢並實現可持續增長至關重要。
 

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
無業男涉梯間強姦已婚女網友 陪審團一致裁定罪脫 官下令以公帤支付訟費
無業男涉梯間強姦已婚女網友 陪審團一致裁定罪脫 官下令以公帑支付訟費
社會
17小時前
01:54
星島獨家︱警隊刑偵女將鄭麗琪等4人晉升助理處長 另有4人晉升總警司
社會
7小時前
港男遊日慘中美人計！心齋橋被劏6萬円 當地報警求助反被警串爆：「你有責任問清楚」結局更嬲｜Juicy叮
港男遊日慘中美人計！心齋橋被劏6萬円 當地報警求助反被警串爆：「你有責任問清楚」結局更嬲｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
文化體育及旅遊局局長羅淑佩（中）、馬會行政總裁應家柏（右二）、香港公司治理公會會長司馬志（左二）、港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜（左一），及廉政公署防止貪污處助理處長王嫣（右一）出席體育管治及誠信國際論壇。
馬會支持國際論壇　維護體育廉潔公正
社會資訊
2025-12-11 09:00 HKT
62歲影帝斷崖式衰老？6月捧大獎紅粉緋緋 忽然暴瘦面色青灰判若兩人
62歲影帝斷崖式衰老？6月捧大獎紅粉緋緋 忽然暴瘦面色青灰判若兩人
影視圈
5小時前
古天樂宣萱史上最親密接觸  霸總緊攬宣萱一反應甜度破表  篤敏感部位超越友誼關係
古天樂宣萱史上最親密接觸  霸總緊攬宣萱一反應甜度破表  篤敏感部位超越友誼關係
影視圈
21小時前
港人深井食燒鵝疑被劏？3人埋單逾$600 被茶位收費嚇親 網民質疑1點未計清楚
港人深井食燒鵝疑被劏？3人埋單逾$600 被茶位收費嚇親 網民質疑1點未計清楚
飲食
2025-12-11 13:37 HKT
TVB「黑仔綠葉」內地拍劇陷欠薪風波 同組演員喊蝕埋車錢 曾捲欠債風波遭冒名做擔保人
TVB「黑仔綠葉」內地拍劇陷欠薪風波 同組演員喊蝕埋車錢 曾捲欠債風波遭冒名做擔保人
影視圈
21小時前
張柏芝一方傳召筆跡專家梁時中庭上力證，涉事合約上的張柏芝簽名屬冒簽。何健勇攝
張柏芝為違約案傳召筆跡專家作供 指涉案合約簽名屬偽冒
社會
2025-12-11 13:40 HKT
馬國明父親離世今晨低調舉殯 湯洛雯細心照顧奶奶兩度合十致意丨獨家
01:04
馬國明父親離世今晨低調舉殯 湯洛雯細心照顧奶奶兩度合十致意丨獨家
影視圈
2025-12-11 14:14 HKT