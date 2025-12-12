香港有望超越瑞士成全球財富中心之首 致同：上半年超級富豪激增23%
更新時間：14:11 2025-12-12 HKT
致同香港會計師事務所《香港財富管理熱潮：引領全球市場新格局》報告指，香港憑藉強勁的資本湧入、家族辦公室的增長、金融科技創新以及與大灣區（GBA）的深度融合，正加快邁向超越瑞士，躍升為全球最大的跨境財富管理中心。香港正以全球領先的速度吸引擁有逾3,000萬美元資產的超高淨值人士。2025年上半年，香港的超級富豪人數激增22.9%至17,215人，成為全球頂級財富市場中增幅最大的地區。
夏其才：家辦策略正逐步展現成果
致同（香港）會計師事務所諮詢合夥人夏其才表示，香港全面的家族辦公室策略正逐步展現成果。政策創新、入境支持及量身定制的諮詢服務，共同構建出極具吸引力的家族辦公室生態系統。隨著香港股市重奪全球IPO中心榜首地位，家族辦公室愈加視香港為亞洲增長的起點。該行促香港政府進一步加強競爭優勢，把外部風險轉化為機遇，並動員更多資源吸引全球資本，加速推動香港邁向全球財富中心的桂冠。
致同（香港）會計師事務所諮詢總監嚴欣琪表示，香港在科技與監管的融合下，正重塑全球財富管理的未來。在AI與數字資產推動資本流動更智慧化，以及監管制度確保責任增長的雙重驅動下，香港正為新一代財富管理樹立標杆。在世界級的監管架構下，香港以信任為基石推動創新，並為全球投資者拓展更多機遇。值得注意的是，透過加強人才培養與建構健全的數字防護措施來應對人才短缺和網絡安全挑戰，對於香港在瞬息萬變的市場中保持長遠優勢並實現可持續增長至關重要。
