周大福企業337億出售澳洲電力業務 新加坡上市企業接手

在新交所掛牌的能源供應商勝科工業公布，以65億澳元（近336.9億港元）現金，向周大福企業收購澳洲能源零售商及發電商Alinta集團的100%股權。此項交易尚待勝科股東於股東特別大會上批准，並需要取得監管機構的許可，整項交易預計將於明年上半年完成。

周大福集團主席鄭家純表示，集團歷時8年對Alinta的投資，為澳洲提供穩定且可負擔的能源，發揮重要作用。周大福企業與Alinta團隊在推動能源轉型進程中取得的成果令人矚目，為此深感自豪。對於Alinta將與勝科展開新篇章，集團感到十分振奮，並期待Alinta在勝科的領導下繼續壯大，為推動可再生能源的發展作出更卓越的貢獻。

周大福企業與Alinta管理團隊合作8年

自2017年起，Alinta一直由周大福企業全資擁有，當時斥資逾40億澳元收購。而在彼此的合作期間，Alinta的現金流增加一倍，並重新投資於其業務；Alinta的EBITDA指標由2017年的3.8億澳元，增長至2025年的10億澳元，複合年增長率為13%，同期平均複合年增長率比三大同業高出14%；在不同的市場周期中，Alinta Group在2017年至2025年期間僅產生1.8億澳元的減值，遠低於同期三大同業的平均水平，即是32億澳元。

勝科可再生能源(東部)總裁兼首席執行官陳光鴻表示，是次的收購加強公司在一個主要的已發展市場的地位，並為勝科提供了一個可擴展的平台，以加速可再生能源和低碳業務的增長。結合勝科在全球再生能源專業知識與資本的渠道，以及Alinta在當地強大的團隊及發展項目儲備，相信能為澳洲的減碳目標做出有意義的貢獻，並支持當地社區的長期就業機會。勝科將保留Alinta現有的管理團隊及營運架構，確保員工、客戶及合作夥伴的穩定性。