鄭志剛進軍中東及北非 夥杜拜皇室升級瓦菲城 引入中港新消費品牌

鄭志剛創立的上合發展控股宣佈，正式進軍中東及北非市場，並於昨日（10日）與杜拜地產巨擘瓦菲集團 （Wafi Group ）簽署合作，共同推進瓦菲城（Wafi City）升級計劃，雙方將成立全新業務實體瓦菲動漫11（Wafi Anime 11），打造跨文化商貿樞紐。鄭志剛更表示，此次合作為零售行業的跨區域合作樹立新典範，是集團作為中東與華語市場長期橋樑的重要一步將香港及內地新消費品牌和文化產業IP引入中東市場。

值得留意的是，瓦菲集團創辦人及董事長為曼納·本·哈利法·阿勒馬克圖姆殿下（H.H. Sheikh Mana bin Khalifa Al Maktoum），而他與穆罕默德酋長為堂兄弟關係（穆罕默德酋長是杜拜的統治者，同時擔任阿拉伯聯合大公國的副總統兼總理）。

成立瓦菲動漫11把握娛樂機遇

上合發展表示，旗下K11 by AC的文化商業與娛樂理念對中東市場極具吸引力，而此次合作將涵蓋多個元素，包括成立瓦菲動漫11把握全球及阿聯酋對動漫零售與娛樂產業的機遇；打造豐富文化娛樂項目及IP限定活動；為香港及內地品牌建立租賃合作；以及將針對香港和內地旅客推出旅遊激勵策略，引導其下榻迪拜方尖碑索菲特酒店（Sofitel Dubai The Obelisk）及杜拜萊佛士酒店（Raffles Dubai）等世界級酒店。

私人會所Gentry Club納合作版圖

集團又指，標誌性私人會所品牌Gentry Club將納入本次合作版圖，選址杜拜萊佛士酒店，而會所設計將融入中國傳統建築概念及現代設計元素，服務超高淨值外籍人士、當地阿聯酋人、以至來自中東北非地區及中國內地的超高淨值人士和企業。

新茶飲品牌為中東帶來新體驗

K11 by AC行政總裁張之杰則表示，團隊自2024年開始研究中東市場，深知市場發展潛力龐大，在合作首階段將引入多個代表中國文化精髓的頂尖品牌在2026年進駐，包括以精湛銅藝享譽全球的朱炳仁銅，並將引入中國創新茶飲品牌，為中東市場帶來新體驗；隨著中國品牌由製造走向文化輸出，瓦菲城有望成為其全球擴展的重要舞台。此外，順應區域動漫及IP文化興起，Wafi Anime 11將於2026年起舉辦多項活動，吸引本地人與全球旅客。

簽約儀式後，合資業務實體將進入正式籌建階段。合作方將於未來數月制定業務路線圖，包括品牌落地方案、文化活動編程、體驗策略藍圖、業態組合升級。此次合作旨在鞏固杜拜作為全球文化商貿樞紐的地位，並為進軍中東的中國及國際品牌構建創新門戶平台。

至於瓦菲集團業務橫跨房地產、酒店服務、零售、運輸及工業領域，其旗艦項目瓦菲城作為杜拜最早期的綜合生活模式購物目的地，自1991年開業以來已深植於這座城市的文化基因，其中瓦菲城購物中心是杜拜歷史最悠久及最大型的購物中心之一，擁有逾110萬平方呎可租賃面積（GLA）及160 萬平方呎總樓面面積（GFA），近3年訪客量增長達30%。

