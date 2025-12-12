職場秘密武器：Copilot陪你走過工作每個關鍵時刻｜劉煒

在香港這個講求效率、節奏急速的城市，電郵、訊息、會議提醒接踵而來，工作就像一列不設停站的列車。

面對繁瑣的資訊，我們都希望有一個可靠的拍檔，幫忙整理資訊、協作溝通，準備簡報，讓自己專注於更重要的事。試想像，今天陪你走過每個時刻的拍檔，是 Copilot──隨時在關鍵時刻現身，助你從容應對每個工作挑戰。

以下，讓我們跟著這位「拍檔」的腳步，看看它如何在5個關鍵場景出現，助你化繁為簡，贏回專注力。

早晨：一杯咖啡，一次盤點，讓腦袋暖機

清晨，咖啡機滴答作響，你努力從睡眠模式切換到工作模式。打開Copilot App，輕鬆說一句：「幫我睇吓今日有咩行程，仲有咩deadline要處理？」

幾秒內，Copilot整合Outlook日曆、Teams通知和未讀電郵，直接匯報「今日工作總覽」：

—三大優先任務

—相關文件及會議連結

—緊急或快到期事項標示

不用開十個視窗找資料，一句話，工作節奏已經排好。早上起步更順、更快、更醒神。

上午：距離會議45分鐘，Copilot 幫你「補底」

時間逼近第一場客戶會議。你拿著咖啡回到座位，腦海浮現疑問：上次開會講過甚麼？數據更新了嗎？

必定緊張翻文件翻到眼花，只需輸入：「幫我整理上次會議紀要，並整合三條深入討論的問題。」

Copilot 即時幫你：

—從 Teams 會議記錄精簡出重點

—自動生成簡潔議程

—提供三條引導深入討論的提問

短短幾分鐘，你就能以最佳狀態進場，專心思考策略，不怕忽略細節。

中午：跨國會議同步進行，紀錄、翻譯、協作一氣呵成

午飯時間未到，你進入下一場跨國視像會議。畫面裏，同事來自巴黎、首爾、新加坡，語言、時差、背景各異。

你啟動Teams的AI協作功能：

—即時口譯（interpreter）讓不同地區同事即時理解內容。

—會議助手（facilitator）自動整理發言重點，推動議程。

—任務協調工具（planner）將行動項目分類分派、同步到 Planner。

會議結束，Teams 自動生成完整記錄，包括翻譯後內容、action items、負責人及預計時限。這讓跨時區合作變得前所未有順暢，你可以安心離開會議，因為Copilot已經幫你抓住所有細節。

下午：專注思考，繁瑣工作交給Copilot處理

下午的陽光灑在辦公桌，你準備匯報剛才的跨國會議內容，並準備一份新的提案簡報。過去需要來回多個工具，抄寫會議紀錄、打開PowerPoint，耗時又繁瑣。

現在，只需一句：「幫我寫返今次會議回顧電郵，並起草提案簡報。」

Copilot幫你把會議內容整理成語氣專業、重點分明的回顧電郵，列出待辦事項並按負責人排列，你只需稍作修飾就能立即發出。

Copilot亦會同時生成簡報大綱，配合團隊的風格建議頁面排法，例如用流程圖展示決策、用圖示呈現跨國合作方式等。

不再「由零開始」，而是有清晰骨架去發揮，專注「內容深度」而非「格式繁瑣」。

傍晚：預留明日節奏，讓自己安心下班

收工前最後數分鐘，輸入指令：「幫我睇吓聽日行程，順便建議一下專注工作時段。」

Copilot分析明天的行程，從早到晚標註適合深度工作的時間，並提出調整建議，避免被會議打斷。整理完成，明日工作節奏一目了然。合上電腦，安心下班，不用把未整理的工作帶回家。

結語：AI拍檔，讓你專注創造價值

在講求速度與準確度的城市，我們希望把時間花在真正有價值的地方。

Copilot 不是取代你，而是幫你把注意力從繁瑣拉回策略，從機械化任務帶回真正思考。

當你可以更專注、更從容、更有效率，工作就不再只是「趕 deadline」，而是能夠創造影響力的一天。