Bowtie灣仔設新總部 承租7層樓面 易名「保泰人壽大廈」
更新時間：15:59 2025-12-11 HKT
發佈時間：15:59 2025-12-11 HKT
發佈時間：15:59 2025-12-11 HKT
虛擬保險公司保泰人壽（Bowtie）宣布，在灣仔莊士敦道68號設立新總部。該幢商業大廈將由明年2月1日起，正式易名為「保泰人壽大廈」。Bowtie表示，配合持續擴張業務，簽訂了為期5年的租賃協議，承租合共7層樓面。當中，地鋪將開設自家品牌咖啡店；而二樓的客戶服務中心及五層辦公空間均已投入運作。
設自家品牌咖啡店
該公司指，全新客戶服務中心提供面對面諮詢服務，而Bowtie自家品牌咖啡店「Bow Coffee」將於明年2月正式開業，為保單持有人以及灣仔社區提供一個舒適的聚腳點。
Bowtie聯合創辦人顏耀輝表示，透過一系列的品牌資產，例如大廈命名權、外牆廣告位、YouTube攝製室以及自家品牌咖啡店，將Bowtie由線上帶到線下實體世界；相信比起傳統廣告，這種結合品牌敘事與曝光的全方位策略，更能有效地與客戶建立信任。Bowtie行政總裁兼聯合創辦人陳鯤宇表示，為了鼓勵協作，新辦公空間定位為一間工作室，而非單純處理日常行政工作的場所，讓團隊激發創意並共同解決難題。
最Hit
將軍澳五星酒店1月起改名！3間餐廳年底結業 曾獲選10大自助餐 食客不捨：啱啱先俾好評！
2025-12-10 15:31 HKT
馬會支持國際論壇 維護體育廉潔公正
7小時前
TVB視帝曾傳婚變外地夜蒲 郵輪登台走入粉絲群一度混亂 超低胸美女埋身來者不拒
2025-12-10 16:07 HKT