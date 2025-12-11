Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

Bowtie灣仔設新總部 承租7層樓面 易名「保泰人壽大廈」

虛擬保險公司保泰人壽（Bowtie）宣布，在灣仔莊士敦道68號設立新總部。該幢商業大廈將由明年2月1日起，正式易名為「保泰人壽大廈」。Bowtie表示，配合持續擴張業務，簽訂了為期5年的租賃協議，承租合共7層樓面。當中，地鋪將開設自家品牌咖啡店；而二樓的客戶服務中心及五層辦公空間均已投入運作。

灣仔莊士敦道68號將易名為「保泰人壽大廈」。
設自家品牌咖啡店

該公司指，全新客戶服務中心提供面對面諮詢服務，而Bowtie自家品牌咖啡店「Bow Coffee」將於明年2月正式開業，為保單持有人以及灣仔社區提供一個舒適的聚腳點。

Bowtie聯合創辦人顏耀輝表示，透過一系列的品牌資產，例如大廈命名權、外牆廣告位、YouTube攝製室以及自家品牌咖啡店，將Bowtie由線上帶到線下實體世界；相信比起傳統廣告，這種結合品牌敘事與曝光的全方位策略，更能有效地與客戶建立信任。Bowtie行政總裁兼聯合創辦人陳鯤宇表示，為了鼓勵協作，新辦公空間定位為一間工作室，而非單純處理日常行政工作的場所，讓團隊激發創意並共同解決難題。

