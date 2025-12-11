Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

康健國際捐贈輝瑞肺炎球菌疫苗 蔡加讚籲高危人士盡快接種 夥東華三院下月起免費安排

商業創科
更新時間：20:42 2025-12-11 HKT
發佈時間：20:42 2025-12-11 HKT

康健國際醫療集團（3886）聯同輝瑞香港，推廣全民呼吸道健康教育，並宣佈透過康健慈善基金捐贈一批輝瑞20價肺炎球菌結合疫苗予東華三院。康健國際醫療集團主席兼行政總裁蔡加讚表示，冀藉此機會支援弱勢社群，推動醫社合作，共同推廣預防醫療，進一步提升社區整體健康水平。

是次康健國際聯同輝瑞香港的計劃，呼應香港醫務衛生局《基層醫療健康藍圖》，推動全民呼吸道健康教育，協助市民將健康觀念從「以治療為本」轉向「以預防為主」，共同建立更全面的基層健康防護網絡。

康健國際正式引進輝瑞的單劑式20價肺炎球菌結合疫苗，一齊共同推廣呼吸系統的健康，提升市民對預防接種的認識。

與此同時，康健國際將透過其遍佈全港的醫療中心網絡，便利市民接種20價肺炎球菌結合疫苗，獲取更廣泛的保護。東華三院作為本次捐贈計劃的主要社區合作夥伴，將負責妥善分配疫苗，並於旗下服務單位精準識別合適受惠對象進行接種。

輝瑞香港及澳門區基層醫療業務負責人兼營運負責人陳敏剛（右）表示，期望通過合作提升公眾對疾病的認識，讓更多市民獲得全面的血清型保護。

以行動關懷弱勢 促進全民預防意識

蔡加讚表示，因應社區合作夥伴東華三院回報社區需求，康健國際透過康健慈善基金，捐贈輝瑞生產的20價肺炎球菌結合疫苗，冀藉此機會支援弱勢社群，推動醫社合作，共同推廣預防醫療。

他指，肺炎球菌感染一直是香港公共衛生的主要威脅之一，對長者和高風險群組的影響尤其顯著。為加強防護，康健國際正式引進輝瑞的單劑式20價肺炎球菌結合疫苗，一齊共同推廣呼吸系統的健康，提升市民對預防接種的認識。

蔡加讚續稱，透過康健國際覆蓋全港醫療網絡，市民能夠更方便接種，只需一劑便可獲得針對20種血清型的保護，令疫苗接種更高效和普及。他再次呼籲，長者和高風險群組盡快接種，為自己和家人提供更全面的保護。

蔡加讚表示，康健國際透過康健慈善基金，捐贈輝瑞疫苗予東華三院推行醫社協作，是以實際行動關顧弱勢社群。

康健國際醫療營運總監陳振康表示，集團首階段會先捐出200針疫苗予東華三院，之後會與東華三院緊密聯絡，以了解需求，再作適當的安排，並預料首階段需時約3個月。

陳振康表示，康健慈善基金暫時是由康健國際資助，未有向外部募資，而捐贈20價肺炎球菌結合疫苗為第一步，「向前看，希望當集團的業績越來越好時，基金便可以做更多事，越做越大。」

康健國際醫療營運總監陳振康（右一）表示，捐贈20價肺炎球菌結合疫苗為第一步，期望基金日後可做得更多。

東華三院譚鑑標李慧翹醫療中心（北角）主管陳利感謝康健國際與輝瑞香港對社區健康的投入，她解釋受惠對象為高風險的人士，包括長者、長期病患和免疫力較弱的人士；以及經濟有困難的人士，包括正在接受綜合社會保障援助、醫療費用減免、傷殘津貼、鼓勵就業交通津貼計劃的受助者等。而東華三院旗下各個服務單位進行受惠人士招募計劃，包括醫院、中醫診所等醫療單位，有意申請人士不需要醫生轉介，可以透過電話或旗下網站直接聯絡旗下服務單位。在收到預約後，會邀請有關人士在旗下兩間醫療中心進行疫苗接種，分別位於九龍和香港區。

至於疫苗接種過程，會先進行義診，詳細評估身體狀況等，以及確保他們是高風險人士，以及符合受助條件的人士，而完成後會發放疫苗卡作紀錄。整個接種是免醫生診金，疫苗由康健慈善基金捐助，料明年1月會開始該計劃。

輝瑞香港及澳門區基層醫療業務負責人兼營運負責人陳敏剛指出，肺炎球菌疾病為香港帶來沉重的醫療負擔，期望通過合作提升公眾對疾病的認識，讓更多市民獲得全面的血清型保護。

肺炎致命程度僅次癌症 醫生重申「預防勝於治療」

冬季是肺炎球菌感染的高峰期，對本港公共衛生構成威脅，尤其長者及弱勢社群受影響最深。康健國際醫療副醫療總監古頌為醫生提醒，市民不應輕視肺炎威脅。他指出，根據衞生署最新統計，肺炎是香港第二大致命疾病。2024年，全港有逾11,000人死於肺炎，僅次於癌症，比心臟病及腦血管疾病更加致命 。

肺炎球菌可經飛沫或接觸傳播

呼吸系統科專科醫生黃錦祥表示，肺炎球菌可經飛沫或接觸傳播，潛伏期短（約1至3天），其感染引起的肺炎初期症狀如發燒、咳嗽等與流感相似，容易被誤判，且有機會與流感同時感染，增加診治難度。肺炎球菌除可引致中耳炎、鼻竇炎等輕微疾病外，對高風險人士更可能引發侵入性肺炎、菌血症、敗血症或腦膜炎等嚴重併發症，病情可急劇惡化，威脅生命。

黃錦祥強調，接種疫苗是預防肺炎球菌感染最有效的方法，可顯著降低侵入性感染及重症風險，研究亦顯示疫苗有助高風險人士減低心臟病發作的風險。他補充，治療主要依賴抗生素，但隨着抗藥性問題日益嚴重，治療難度大增，重申「預防勝於治療」對應對肺炎球菌感染尤其關鍵。

