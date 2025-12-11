Meta新AI模型傳「閉源」 朱克伯格親自指揮 訓練工具包括通義千問

據彭博報道，Meta行政總裁朱克伯格近月親自深入參與公司日常營運，將業務重心轉向能夠實現商業化的人工智能模型。知情人士表示，一款代號為「牛油果」(Avocado)的新模型預計將於明年春季亮相，並可能以「閉源」形式發布。

採用「閉源」形式發布，將與Google和OpenAI等競爭對手對模型採取的方式一致，標誌著Meta對其多年所宣揚的開源戰略最大幅轉向。知情人士指，Meta首席人工智能官汪滔 （Alexandr Wang）是閉源模型的支持者。

以Google、OpenAI及阿里模型訓練

Meta此前發布的開源模型Llama 4令矽谷及朱克伯格本人失望，其後他親自招募頂尖AI研究者與負責人，甚至對一些人開出高達數億美元的薪酬方案。報道指，朱克伯格現時將大量時間與精力投入與這些新入職者密切合作，組成了一個名為TBD Lab的團隊。知情人士表示，TBD團隊在訓練「牛油果」的過程中使用多家第三方模型，包括Google的Gemma、OpenAI 的gpt-oss、阿里巴巴（9988）的通義千問。

報道指，使用中國技術來訓練新模型反映朱克伯格態度上的變化。他今年1月曾在播客中表示擔憂中國模型可能受到國家審查的影響，他又曾表示，開源戰略是其承擔這一使命的一部分。

年僅28歲的AI天才汪滔獲朱克伯格倚重。

汪滔傳不滿朱克伯格過度插手

Meta明年推出的新產品很大程度上依賴近月加入公司、年僅28歲的天才汪滔。知情人士稱，朱克伯格將自己定位為汪滔的導師，將公司可謂最重要且最昂貴的產品項目托付給他。儘管汪滔不被視為技術型AI研究者，但他通過在Scale建立的關係深度了解該行業，其雷厲風行的做事方式和把握能力令新同事刮目相看。

不過知情人士稱，汪滔有時也對朱克伯格事無巨細的管理方式感到煩惱。朱克伯格長期以來對公司最重要的產品高度親力親為。據稱TBD Lab團隊成員被安排在朱克伯格加州總部辦公桌周圍，便於這位CEO隨時檢查他們的進度。

已停止公開討論開源模型Llama

與此同時，Meta已將其開源戰略置於次要地位。知情人士表示，在Llama 4發布後，公司在重新評估這些投入是否仍有意義期間，一些員工被管理層要求停止公開討論開源和Llama相關產品。

據彭博早前報道，人工智能領域的「教父」之一Yann LeCun早前離開公司，他多年來領導Meta的長期AI研究部門，離職的一部分原因是無法獲得足夠資源。消息人士稱，在Yann LeCun離開之前，有些員工被鼓勵在公開演講等場合減少讓這位開源技術堅定支持者露面。Meta不再認為他能代表公司的AI戰略，也無法信任他會堅持官方口徑。知情人士表示，Llama 4 之後的下一代模型原代號為Behemoth，但朱克伯格不滿意，已放棄轉而追求新的方向。