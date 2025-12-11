泡泡瑪特獲LVMH高層任非執董 惹合作憧憬 推新IP「SUPERTUTU」卻被指「有點名創優品了」

泡泡瑪特（9992）昨日公佈非執行董事何愚因其他工作安排而辭任，即日生效，並同日委任LVMH大中華區集團總裁吳越為非執行董事，此舉引發雙方合作的憧憬。另一方面，泡泡瑪特近日推出全新IP「SUPERTUTU」，但有網民卻指「有點名創優品了」。泡泡瑪特股價方面，今早一度升近3%至195.7元，惟其後升幅明顯收窄，暫報191.3元，升約0.5%。

吳越為LVMH大中華區集團總裁

公告指出，69歲的吳越除了自2005年11月起擔任LVMH大中華區集團總裁之外，亦曾於2000年2月至2005年10月間，擔任索尼國際音樂娛樂集團亞洲區副總裁，負責其在中國業務，以及於1993年8月至2000年2月擔任LVMH集團旗下Parfums Christian Dior品牌的總經理及董事總經理，負責其在中國的業務。

網民：盲盒會不會搞出奢侈品級

公告又指，吳越的初始任期為3年，薪酬包括每年120萬港元的固定現金及180萬港元的股份激勵。更值得留意的是，吳越今次加入，被視為泡泡瑪特與LVMH潛在合作的重要訊號；亦有指此舉將有助泡泡瑪特進一步拓展高端市場，以及提升IP營運能力。不過，亦有網民擔心，「以後盲盒會不會搞出奢侈品級限量」。

SUPERTUTU為愛笑雙馬尾小女孩

另一方面，泡泡瑪特近日宣布推出全新IP「SUPERTUTU」，但似乎並非所有網民都接受。據內媒報道，SUPERTUTU誕生於2022年，來自虛構的「TUTU魔力星球」，其設計融合垂耳兔原型與少女元素，設定是一個愛笑的雙馬尾小女孩，擅長想出天馬行空的小點子。

報道又指，SUPERTUTU明確主張「打破性別限制」，透過「女生也可以玩機甲」、「擁抱不結婚的自由」等標語，回應年輕女性對獨立人生選擇的共鳴，這種價值觀輸出在泡泡瑪特IP中較為罕見，形成差異化認知。

不過，內媒引述不少網民反應指出，今次推出的新IP「有點名創優品了」，亦有指「欣賞不來」、「像遲早會黃的樣子」及「只能說祝好運吧」等等。