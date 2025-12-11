Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

泡泡瑪特獲LVMH高層任非執董 惹合作憧憬 推新IP「SUPERTUTU」卻被指「有點名創優品了」

商業創科
更新時間：10:22 2025-12-11 HKT
發佈時間：10:22 2025-12-11 HKT

泡泡瑪特（9992）昨日公佈非執行董事何愚因其他工作安排而辭任，即日生效，並同日委任LVMH大中華區集團總裁吳越為非執行董事，此舉引發雙方合作的憧憬。另一方面，泡泡瑪特近日推出全新IP「SUPERTUTU」，但有網民卻指「有點名創優品了」。泡泡瑪特股價方面，今早一度升近3%至195.7元，惟其後升幅明顯收窄，暫報191.3元，升約0.5%。

吳越為LVMH大中華區集團總裁

公告指出，69歲的吳越除了自2005年11月起擔任LVMH大中華區集團總裁之外，亦曾於2000年2月至2005年10月間，擔任索尼國際音樂娛樂集團亞洲區副總裁，負責其在中國業務，以及於1993年8月至2000年2月擔任LVMH集團旗下Parfums Christian Dior品牌的總經理及董事總經理，負責其在中國的業務。

網民：盲盒會不會搞出奢侈品級

公告又指，吳越的初始任期為3年，薪酬包括每年120萬港元的固定現金及180萬港元的股份激勵。更值得留意的是，吳越今次加入，被視為泡泡瑪特與LVMH潛在合作的重要訊號；亦有指此舉將有助泡泡瑪特進一步拓展高端市場，以及提升IP營運能力。不過，亦有網民擔心，「以後盲盒會不會搞出奢侈品級限量」。

SUPERTUTU為愛笑雙馬尾小女孩

另一方面，泡泡瑪特近日宣布推出全新IP「SUPERTUTU」，但似乎並非所有網民都接受。據內媒報道，SUPERTUTU誕生於2022年，來自虛構的「TUTU魔力星球」，其設計融合垂耳兔原型與少女元素，設定是一個愛笑的雙馬尾小女孩，擅長想出天馬行空的小點子。

報道又指，SUPERTUTU明確主張「打破性別限制」，透過「女生也可以玩機甲」、「擁抱不結婚的自由」等標語，回應年輕女性對獨立人生選擇的共鳴，這種價值觀輸出在泡泡瑪特IP中較為罕見，形成差異化認知。

不過，內媒引述不少網民反應指出，今次推出的新IP「有點名創優品了」，亦有指「欣賞不來」、「像遲早會黃的樣子」及「只能說祝好運吧」等等。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
將軍澳五星酒店1月起改名！3間餐廳年底結業 曾獲選10大自助餐 食客不捨：啱啱先俾好評！
將軍澳五星酒店1月起改名！3間餐廳年底結業 曾獲選10大自助餐 食客不捨：啱啱先俾好評！
飲食
19小時前
國寶級女演員驚傳離世享年85歲  感染一病毒致失去性命  人生擁700部作品封殿堂巨星
國寶級女演員驚傳離世享年85歲  感染一病毒致失去性命  人生擁700部作品封殿堂巨星
影視圈
12小時前
失婚艷星移英失敗後處處碰釘 回流返港搵工慘被壓價 收狂徒露體照兼被謀肉體便宜
失婚艷星移英失敗後處處碰釘 回流返港搵工慘被壓價 收狂徒露體照兼被謀肉體便宜
影視圈
17小時前
文化體育及旅遊局局長羅淑佩（中）、馬會行政總裁應家柏（右二）、香港公司治理公會會長司馬志（左二）、港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜（左一），及廉政公署防止貪污處助理處長王嫣（右一）出席體育管治及誠信國際論壇。
馬會支持國際論壇　維護體育廉潔公正
社會資訊
1小時前
死大閘蟹︱已故男星喬任梁父親食8隻中毒入院 專家：2小時增菌22%
死大閘蟹有毒︱已故男星喬任梁父親食8隻入院 專家：2小時增菌22%
即時中國
3小時前
葵涌冰室貼告示稱1原因暫停晚市營業 食客無投訴反讚窩心：欣賞店主好有愛！
葵涌冰室貼告示稱1原因暫停晚市營業 食客無投訴反讚窩心：欣賞店主好有愛！
生活百科
19小時前
美國減息｜聯儲局減息0.25厘符預期 今月起購400億美元國債 明年或僅減息一次
美國減息｜聯儲局減息0.25厘符預期 今月起購400億美元國債 明年或僅減息一次
宏觀經濟
38分鐘前
新聞女王2丨龔慈恩一鏡到底11分鐘演出成教科書級數示範 11種情緒轉折演技封神 被力推為最佳女配角
新聞女王2丨龔慈恩一鏡到底11分鐘演出成教科書級數示範 11種情緒轉折演技封神 被力推為最佳女配角
影視圈
15小時前
宏福苑五級火｜前資深消防官員回應市民疑惑 包括不使用鋼梯車向起火單位內射水 是防止水力太猛射傷待救者
宏福苑五級火｜前資深消防官員回應市民疑惑 包括不使用鋼梯車向起火單位內射水 是防止水力太猛射傷待救者
社會
3小時前
深水埗遮王「新藝城」年尾結業！創自清道光年間 造傘起家 近年專營修傘 網民慨嘆︰靚嘅貴嘅變得乏人問津
深水埗遮王「新藝城」年尾結業！創自清道光年間 造傘起家 近年專營修傘 網民慨嘆︰靚嘅貴嘅變得乏人問津
生活百科
22小時前