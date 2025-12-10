滙豐精簡架構未達終點 整合AI至銀行營運 艾橋智：不學識擁抱AI會被淘汰

滙豐控股(005)行政總裁艾橋智（Georges Elhedery）接受外媒訪問表示，對滙豐的簡化工作還未達到終點，未來致力於將人工智能整合到滙豐的營運中，強調如果不學會擁抱AI就會被淘汰。

營運委員會規模減半

艾橋智15個月前接掌滙控後，開始對集團進行重組，目前他已將其營運委員會的規模縮減了近一半，並取消他認為會令主管逃避決策責任的共同管理職位。他指，以前所有事情都是雙重或多重責任，很多高層主管並未對管轄的業務表現負起全部責任，而現在有約60%的營收是在單一責任制下產生的。

艾橋智正在繼續推動一項已經裁減數千職位、關閉多項業務及合併部門的轉型計劃。他指，目標令滙豐成為一家更簡潔、更高效的銀行，但不可能一夜之間完成簡化，必須持續不懈推進。他形容簡化工作尚未抵達終點，仍有許多事要做，直到取得預期成果。

艾橋智表示，在規劃銀行未來所需的改革時，借鑑了自己作為工程師的訓練背景，強調對於消除銀行的複雜性和包袱毫不手軟。

使用AI是無可避免

艾橋智在精簡業務的過程中，重點之一是將人工智能整合到滙豐銀行的營運。他強調，使用AI是無可避免的，並表示向公司超過20萬名員工推廣人工智能的工作正在順利進行中。

艾橋智認為，提高對AI的利用率是必須的，因為這關係到人們在未來五年內能否在職場中保持競爭力。他會監控公司的AI使用情況，特別是其中最有影響力、幫助同事提高利用率的部分，他稱之為超級利用率（super-usage）。

滙豐銀行已向約17萬名員工提供人工智能工具，並將該技術融入其財富管理等業務部門，用於撰寫和審核文件。其他措施還包括利用人工智慧進行詐欺偵測和客戶身份驗證。

艾橋智強調，雖然人類不會被AI取代，但如果不學會擁抱AI，透過AI提升技能，就會被淘汰。

位於馬來西亞吉隆坡的滙豐銀行。

本月初，滙豐已與法國AI初創企業Mistral AI簽署一項多年期合作協議，計劃在全行範圍內深度整合生成式AI工具，以大幅減少員工在常規事務上花費的時間。根據協議，滙豐將採取「自建主機」的方式部署Mistral的商業化模型及未來升級版本，並將自身內部技術實力與Mistral的模型構建能力融合。滙豐預期，是次合作將進一步縮短創新周期，助力更快推出搭載AI技術的新功能。

去年9月上任以來大力精簡架構

艾橋智自去年9月上任後，為精簡架構而大舉重組。他今年初表示，集團到2026年底前受惠重組將獲財務得益，到2027年可實現全年節省15億美元（折合約117億港元）。重組所騰出資金會重新投放予更具策略性和更高回報的業務上，包括中港市場的財富管理業務。

香港中環滙豐總行大廈。

艾橋智當時表示，集團將大力投資財富管理業務，並優先考慮香港、中國內地、新加坡、印度、阿聯酋和英國此等增長市場，未來將開設更多財管中心、聘用更多客戶經理、建立更強的科技能力來服務理財客戶，以及建立更龐大的資產管理規模(AUM)。

