商湯料明年出貨逾千機械狗 拓文旅伴遊、零售、智慧城市等多元場景

商業創科
更新時間：11:17 2025-12-10 HKT
發佈時間：11:17 2025-12-10 HKT

伴隨人工智能（AI）技術加速迭代，多模態大模型正成為行業競爭焦點。商湯（020）聯合創始人兼大曉機器人董事長王曉剛透露，即將發布的機械狗配備導航盒，已毋須依賴高精度地圖，可基於普通電子地圖實現戶外自主導航，並支持遠程指令下達與多機協同管理。他又指，透過軟硬一體化的產品路線，公司預計明年可出貨逾千部機械狗，並拓展文旅伴遊、零售、智慧城市等多元場景，目前已在文旅及智慧城市領域啟動客戶試點。

消費級機械狗售數萬至數十萬

大曉機器人為商湯孵化的獨立機械人企業，將於本月推出中國首個開源且實現商業應用的「開悟」世界模型3.0。談及大曉機器人商業化模式，王曉剛指短期聚焦易變現的表演型、巡檢型機械人，包括4輪驅動的機械狗；中期切入工業搬運、零售分揀等商業服務場景；遠期則希望5年左右時間可進軍家庭服務市場。價格方面，王曉剛稱目前行業硬件成本較高，消費級機械狗售價數萬至數十萬元不等，計劃通過場景化硬件改善與規模化量產，將To B（企業對企業）場景產品價格降至10萬元左右。

面對全球晶片供應鏈波動，商湯聯合創始人、人工智能基礎設施和大模型首席科學家林達華表示，商湯早於6年前已啟動國產晶片適配布局，目前已經形成高效的模型適配方法論，新模型可在1至2周內完成國產晶片部署。他透露，當前國產晶片算力佔比已達到雙位數，並呈持續上升趨勢。

擬明年春季推新AI模型

關於模型落地，林達華指，核心在於從「生成式AI」轉向「創作式AI」，當前諸多大模型通用能力已經達到一定水平，但仍需滿足行業實際需求，向「99分專業級」跨越，方才「真係幫到手」。他表示，商湯目前已完成初級強化學習能力建設，下一步將重點推進「AI自主成長」，目標在明年春季推出全新模型，性能較現有版本將實現顯著升級。

鑑於中西方AI模型發展路徑不同，林達華強調，技術須「打破工業紅線」，達到落地實用水平，才能形成商業閉環。他亦坦言，生成式人工智能（Generative AI）實現需要長期技術積累，短期內行業仍將以場景化應用為主。

