Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

阿里千問月活躍用戶破3000萬 開放AI生成PPT等4項新功能

商業創科
更新時間：11:03 2025-12-10 HKT
發佈時間：11:03 2025-12-10 HKT

據內媒引述阿里巴巴（9988）數據報道，阿里旗下AI應用程式（App）千問自11月17日公測23天，月活躍用戶數（含App、Web、PC端）已突破3000萬，成為全球增長最快的AI應用。同時，千問App正在加速從「會聊天」邁向「能辦事」，向所有用戶首批開放AI PPT、AI寫作、AI文庫、AI講題四項新功能。

據報道，千問新上線的AI PPT功能，可協助用戶以一句話指令生成精美PPT。AI寫作功能則能夠撰寫和修改作文、小說、論文、公文、合同、簡歷、策劃方案等各種類型的文案，根據內容自動生成不同的排版格式。千問中已內置了1000所高校論文模板、100多種公文模板、近萬份合同模板。

另外，千問AI文庫已實現「一句話找資料」的功能，覆蓋上億規模的試卷、學習資料、曲譜等資料。在學習場景中，千問可一鍵批改整頁作業，生成薄弱點診斷、錯題講解及學習小結，AI講題能夠模擬人類老師的講題思路，清晰呈現每一步的解題過程。

阿里巴巴正陸續將地圖、外賣、訂票、辦公、學習、購物、健康等各類生活場景接入千問，增強千問「辦事」能力。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
連鎖酒樓12月長者優惠！早茶點心孖寶$20.8 星期一至日適用
連鎖酒樓12月長者優惠！早茶點心孖寶$20.8 星期一至日適用
飲食
21小時前
元朗大寶冰室肉餅飯驚變流量密碼！Threads洗版潮文食評有原因？客人激增店主女兒現身：老豆完全招架唔到
元朗大寶冰室肉餅飯驚變流量密碼！Threads洗版潮文食評有原因？客人激增店主女兒現身：老豆完全招架唔到
飲食
18小時前
日本青森地震後驚現地殼移位 最多達9厘米 專家：強震成因似「311」
日本青森地震後驚現地殼移位 最多達9厘米 專家：強震成因似「311」
即時國際
4小時前
$121/位起歎尖沙咀星級酒店自助餐！任食鮑魚/波士頓龍蝦/聖誕甜品 另設長者買一送一
$121/位起歎尖沙咀星級酒店自助餐！任食鮑魚/波士頓龍蝦/聖誕甜品 另設長者買一送一
飲食
17小時前
「前星夢一哥」變名醫？杭州醫院妙手回春宣傳單瘋傳 網民熱討：何事落到這收場
影視圈
13小時前
眼紅大埔宏福苑大火災民援助!? 網傳過渡房屋「原居民」訊息：其實最窮嘅應該係我哋 惹網民群批
眼紅大埔宏福苑大火災民援助!? 網傳過渡房屋「原居民」訊息：其實最窮嘅應該係我哋 惹網民群批
生活百科
20小時前
愛回家2.0︱廣東25年長壽劇《外來媳婦本地郎》大結局 網民：重頭再睇
愛回家2.0︱廣東25年長壽劇《外來媳婦本地郎》大結局 網民：重頭再睇
即時中國
2025-12-08 16:19 HKT
馬鞍山$84霸王餐照出兩種人格！收據已付錢老闆仍全網追數 真相竟藏大洋蔥｜Juicy叮
馬鞍山$84霸王餐照出兩種人格！收據已付錢老闆仍全網追數 真相竟藏大洋蔥｜Juicy叮
時事熱話
2025-12-09 10:27 HKT
65歲三屆影后做媽媽！貼手抱「女兒」照罕露柔情一面 年紀大望有人陪伴得到平靜和快樂
65歲三屆影后做媽媽！貼手抱「女兒」照罕露柔情一面 年紀大望有人陪伴得到平靜和快樂
影視圈
16小時前
許紹雄真正死因首曝光 癌細胞擴散至肺部加感染致命 龍嬿而揭亡夫未留遺言：他沒想到走那麼快
許紹雄真正死因首曝光 癌細胞擴散至肺部加感染致命 龍嬿而揭亡夫未留遺言：他沒想到走那麼快
影視圈
18小時前