阿里千問月活躍用戶破3000萬 開放AI生成PPT等4項新功能

據內媒引述阿里巴巴（9988）數據報道，阿里旗下AI應用程式（App）千問自11月17日公測23天，月活躍用戶數（含App、Web、PC端）已突破3000萬，成為全球增長最快的AI應用。同時，千問App正在加速從「會聊天」邁向「能辦事」，向所有用戶首批開放AI PPT、AI寫作、AI文庫、AI講題四項新功能。

據報道，千問新上線的AI PPT功能，可協助用戶以一句話指令生成精美PPT。AI寫作功能則能夠撰寫和修改作文、小說、論文、公文、合同、簡歷、策劃方案等各種類型的文案，根據內容自動生成不同的排版格式。千問中已內置了1000所高校論文模板、100多種公文模板、近萬份合同模板。

另外，千問AI文庫已實現「一句話找資料」的功能，覆蓋上億規模的試卷、學習資料、曲譜等資料。在學習場景中，千問可一鍵批改整頁作業，生成薄弱點診斷、錯題講解及學習小結，AI講題能夠模擬人類老師的講題思路，清晰呈現每一步的解題過程。

阿里巴巴正陸續將地圖、外賣、訂票、辦公、學習、購物、健康等各類生活場景接入千問，增強千問「辦事」能力。