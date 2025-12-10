Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

恒隆無錫新項目簽長期營運租約 無錫恒隆廣場零售面積擴近40%

商業創科
更新時間：10:38 2025-12-10 HKT
發佈時間：10:38 2025-12-10 HKT

恒隆地產（101）宣布與無錫市梁溪城市發展集團有限公司合作，以一份長期租約獲得位於無錫市中心的一個地標性商業新項目經營權。

恒隆地產最新報8.88元，升0.22%。

與無錫恒隆廣場有協同效應

恒隆指，新項目將與毗鄰的無錫恒隆廣場產生顯著的協同效應，成為公司增長戰略藍圖「恒隆 V.3」策略下的新亮點，進一步鞏固其在華東地區高端零售市場地位。項目前身為無錫新世界百貨，開業後將為無錫恒隆廣場新增約4.7萬平方米的商業空間，令其總零售面積擴大38%至約16.9萬平方米。

新項目位於無錫中央商務區核心地段，與地鐵無縫銜接。恒隆表示，煥新計劃以體驗式零售和社區連結為特色，預期引入超過80個品牌，涵蓋餐飲、時尚零售及生活體驗等業態。

恒隆地產行政總裁盧韋柏表示，新項目經營權標誌著「恒隆 V.3」策略再創重要里程碑。他指，無錫是恒隆布局中國內地市場、深耕長三角的戰略重鎮之一，有效輻射蘇州及常州，聯動上海、南京、杭州。取得該項目既印證恒隆的核心營運能力，更承載着無錫市及梁溪區人民政府的信任與支持。

過去一年，公司已成功推進多個「恒隆 V.3」項目，包括上海恒隆廣場擴建項目、昆明恒隆廣場尚義街項目，以及杭州恒隆廣場擴展項目等。
 

