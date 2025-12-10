中資加速投資香港 京東近35億購中環商廈業權 集團︰始終看好在香港發展

麗新發展（488）昨日宣布，出售中國建設銀行大廈五成權益，出售作價接近35億元，據悉買家為京東集團（9618）旗下公司。京東今日（10日）發出公告確認交易，收購方為京東控股的投資主體。京東表示，看好在香港的發展，將圍繞供應鏈持續投資推動零售、物流、技術研發等業務融入香港，服務香港。

收購方為京東控股投資主體

京東指，今次購入的中國建設銀行大廈部分辦公樓層，面積約11,202平方米（含公區攤銷面積），收購方為京東控股的投資主體，交易還需獲得相關審批。京東又稱，入港發展十年來，從物流基礎設施到線下零售實體，從校企科研合作到看好港股市場，此次辦公場地的升級也被外界視為京東堅定在港發展的標誌。

京東今年8月收購佳寶超市

事實上，京東近年銳意在本港發展電商業務，以低門檻免運費與高效物流，與本港電商例如HKTVMall逆爭。京東近期另一個大動作，是今年8月收購本港的佳寶超市，以線下分店網絡配合線上業務發展。在今年3月至10月期間，京東的港澳用戶數量增加1.2倍，訂單量增加1.5倍，商品交易總額上升2倍。另外，今年以來京東在香港投資建設了多項供應鏈基礎設施，包括3月份京東快遞港島運營中心正式投入運營，同時增加超過100名快遞員。

建設銀行大廈地下通道可直達中環港鐵站

位於中環干諾道中3號的中國建設銀行大廈，前身為香港麗嘉酒店，樓高27層，總建築面積為22.92萬方呎（不包括車位），地下通道可直達中環港鐵站。現時該廈由建設銀行（939）以及麗新發展各佔一半業權。當中18層辦公樓層及1個銀行大廳租予建行用以經營在港業務，而建行已持有上址一半權益。

近期一直有傳聞，麗新有意出售該物業五成權益，最初傳出的買家是長實（1113），最終由京東確認購入，是繼阿里巴巴（9988）之後，再有內地電商集團收購本港商廈。以麗新佔五成權益計算，物業估值為37.5億元，因此34.98億元的出售作價，大約折讓了6.7%。麗新指出，交易作價已考慮了本港商廈市場情況等多項因素。

麗新通告指出，出售作價相當於協定物業價值34.98億元另加物業控股公司流動資產淨值的總和，估計大約為34.73億元。麗新估計出售物業之後，將會錄得淨現金流入24億元。截至今年7月底，母公司麗新製衣（191）及麗新發展的流動負債淨額，分別為54.2億元以及45.06億元，計及長沙灣廣場銀團貸款早前已再融資，以及假設出售物業交易成功落實，麗新系兩間公司將會由原本的流動負債淨額狀況，轉為有流動資產淨額。至於出售物業的交易，預計在明年1月完成。完成出售之後，麗新製衣將因此錄得虧損約2.69億元，而麗新發展則錄得交易虧損約2.61億元。

