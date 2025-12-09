Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

麗新發展確認近35億出售中環建行大廈 集團：將大幅改善財務狀況 據悉買方為京東

更新時間：23:05 2025-12-09 HKT
發佈時間：23:05 2025-12-09 HKT

麗新發展（488）今日宣布，出售中國建設銀行大廈五成權益，出售作價接近35億元。通告並沒有披露買家身份，只說是獨立第三者，但有消息指，買家為京東集團（9618）旗下公司。這是繼阿里巴巴（9988）之後，再有內地電商集團收購本港商廈，而麗新系兩間公司，可望因此擺脫流動負債情況，財務狀況大為改善。

位於中環干諾道中3號的中國建設銀行大廈，現時由建設銀行（939）以及麗新發展各佔一半業權。近期一直有傳聞，麗新有意出售該物業五成權益，最初傳出的買家是長實（1113），但最近流傳的消息則是京東。

至於傳聞中的買家京東，近年銳意在本港發展電商業務，以低門檻免運費與高效物流，與本港電商例如HKTVMall逆爭。京東近期另一個大動作，是收購本港的佳寶超市，以線下分店網絡配合線上業務發展。在今年3月至10月期間，京東的港澳用戶數量增加1.2倍，訂單量增加1.5倍，商品交易總額上升2倍。

大舉進軍香港的不只京東，京東的老對手阿里巴巴，今年10月亦斥資72億元，購入銅鑼灣港島壹號中心最高的13層作為香港總部，並創下自2021年以來本港最大宗寫字樓成交紀錄。

建設銀行大廈前身為香港麗嘉酒店，樓高27層，地下通道可直達中環港鐵站，總建築面積為22.92萬平方呎（不包括車位）。據麗新發展官網指出，該大廈有18層辦公樓以及1個銀行大廳租予建行用作經營香港業務。以麗新佔五成權益計算，物業估值為37.5億元，因此34.98億元的出售作價，大約折讓了6.7%。麗新指出，交易作價已考慮了本港商廈市場情況等多項因素。

麗新通告指出，出售作價相當於協定物業價值34.98億元另加物業控股公司流動資產淨值的總和，估計大約為34.73億元。麗新估計出售物業之後，將會錄得淨現金流入24億元。截至今年7月底，母公司麗新製衣（191）及麗新發展的流動負債淨額，分別為54.2億元以及45.06億元，計及長沙灣廣場銀團貸款早前已再融資，以及假設出售物業交易成功落實，麗新系兩間公司將會由原本的流動負債淨額狀況，轉為有流動資產淨額。至於出售物業的交易，預計在明年1月完成。完成出售之後，麗新製衣將因此錄得虧損約2.69億元，而麗新發展則錄得交易虧損約2.61億元。

