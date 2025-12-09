麗新發展確認至少35億出售中環建行大廈 集團：將大幅改善財務狀況 據悉買方為京東

麗新發展（488）今日（9日）宣布，出售中國建設銀行大廈五成權益，出售作價最少為34.98億元。通告並沒有披露買家身份，只說是獨立第三者，但有消息指，買家為京東集團（9618）旗下公司。

位於中環干諾道中3號的中國建設銀行大廈，現時由建設銀行（939）以及麗新發展各佔一半股權。近期一直有傳聞，麗新有意出售所持的建行大廈五成權益，最初傳出的買家是長實（1113），但最近流傳的消息則是京東。

麗新的通告指出，出售作價相當於協定物業價值34.98億元另加物業控股公司流動資產淨值的總和。麗新估計出售物業之後，將會錄得淨現金流入24億元。截至今年7月底，母公司麗新製衣（191）及麗新發展的流動負債淨額，分別為54.2億元以及45.06億元，計及長沙灣廣場銀團貸款早前已再融資，以及假設出售物業交易成功落實，麗新系兩間公司將會由原本的流動負債淨額狀況，轉為有流動資產淨額。

