Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

KPay推「iPhone拍易收」香港商戶毋須硬件接受免觸式收款

商業創科
更新時間：16:09 2025-12-09 HKT
發佈時間：16:09 2025-12-09 HKT

金融管理及業務營運平台KPay今日（9日）宣佈，旗下香港商戶現可透過「iPhone拍易收」（Tap to Pay on iPhone）接受免觸式付款，包括Apple Pay、實體扣帳卡、信用卡及其他電子錢包，只需一部iPhone和KPay iOS應用程式，無需額外硬件或終端機。

在結賬時，商戶只需請顧客以其免觸式感應付款方式，靠近商戶的iPhone，即可經近距離無線通訊技術 （NFC）安全完成交易。同時，「iPhone 拍易收」內置的輔助使用選項，能幫助顧客安全地輸入PIN資料。

使用Apple內置安全功能

KPay又指，Apple的「iPhone拍易收」使用iPhone內置的安全及私隱功能，保障商戶及顧客的私隱及安全；付款成功後，絕不會在iPhone或Apple伺服器上儲存付款卡號碼或交易資料。

另外，KPay商戶只需用iPhone XS或更新機型運行最新版本 iOS，並透過KPay應用程式即可啟用「iPhone 拍易收」，接受各種免觸式付款。
 

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
70年代家傳戶曉小生屢用柺杖出行 忍淚罕談生死：及時行樂別為難自己 曾有婚外情背叛前妻
70年代家傳戶曉小生屢用柺杖出行 忍淚罕談生死：及時行樂別為難自己 曾有婚外情背叛前妻
影視圈
8小時前
被告盧彥銘否認強姦罪。資料圖片
無業男涉後樓梯姦已婚女網友 事主供稱強姦5、6下後 被告稱「我返去拎大麻」便離開
社會
2025-12-08 13:33 HKT
投票日旺角消防局外現神秘人龍？大批年輕人打蛇餅 醒目網民1細節推斷真相......
投票日旺角消防局外現神秘人龍？大批年輕人打蛇餅 醒目網民1細節推斷真相......
生活百科
2025-12-08 16:37 HKT
TVB「準最佳男配角」爆身體有驚人缺陷 先天DNA出錯恐永久殘障：準備好不能正常生活
TVB「準最佳男配角」爆身體有驚人缺陷 先天DNA出錯恐永久殘障：準備好不能正常生活
影視圈
2025-12-08 14:30 HKT
馬鞍山$84霸王餐照出兩種人格！收據已付錢老闆仍全網追數 真相竟藏大洋蔥｜Juicy叮
馬鞍山$84霸王餐照出兩種人格！收據已付錢老闆仍全網追數 真相竟藏大洋蔥｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
神秘男四出低價求購宏福苑單位 代理斷言拒絕 怒批「極不道德」 質疑想重建後賣出圖利
神秘男四出低價求購宏福苑單位 代理斷言拒絕 怒批「極不道德」 質疑想重建後賣出圖利
樓市動向
11小時前
《中年好聲音》海兒女神形象崩壞？零濾鏡真面目曝光 一部位明顯粗壯被指「怪怪哋」
《中年好聲音》海兒女神形象崩壞？零濾鏡真面目曝光  一部位明顯粗壯被指「怪怪哋」
影視圈
20小時前
邦妮曾宣稱12小時內達成「千人斬」。
OnlyFans「千人斬」女網紅印尼峇里島被捕 涉違法拍色情片 面臨最高15年監禁
即時國際
4小時前
日本青森縣東部海域9日清晨發生6.4級地震，震源深度10公里。
00:34
日本地震｜青森外海清晨再6.4級地震 當局預警未來一周或再有強震 8級以上大地震機率提高
即時國際
4小時前
小巴婆婆與神秘男「寶貝」傳情 曖昧訊息曝光疑墮心寒騙局 網民揭長者致命弱點：她不是蠢｜Juicy叮
小巴婆婆與神秘男「寶貝」傳情 曖昧訊息曝光疑墮心寒騙局 網民揭長者致命弱點：她不是蠢｜Juicy叮
時事熱話
3小時前