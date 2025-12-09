KPay推「iPhone拍易收」香港商戶毋須硬件接受免觸式收款

金融管理及業務營運平台KPay今日（9日）宣佈，旗下香港商戶現可透過「iPhone拍易收」（Tap to Pay on iPhone）接受免觸式付款，包括Apple Pay、實體扣帳卡、信用卡及其他電子錢包，只需一部iPhone和KPay iOS應用程式，無需額外硬件或終端機。

在結賬時，商戶只需請顧客以其免觸式感應付款方式，靠近商戶的iPhone，即可經近距離無線通訊技術 （NFC）安全完成交易。同時，「iPhone 拍易收」內置的輔助使用選項，能幫助顧客安全地輸入PIN資料。

使用Apple內置安全功能

KPay又指，Apple的「iPhone拍易收」使用iPhone內置的安全及私隱功能，保障商戶及顧客的私隱及安全；付款成功後，絕不會在iPhone或Apple伺服器上儲存付款卡號碼或交易資料。

另外，KPay商戶只需用iPhone XS或更新機型運行最新版本 iOS，並透過KPay應用程式即可啟用「iPhone 拍易收」，接受各種免觸式付款。

