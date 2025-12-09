美FDA准用首個脂肪肝AI評估工具 加快過程及標準化

美國食品和藥物管理局（FDA）周一宣佈，已批准首個用於評估嚴重脂肪肝疾病的AI工具。據FDA公佈，這款名為「AIM-NASH」雲端系統，能夠利用AI演算法分析肝臟組織的圖像，協助醫生評估脂肪堆積、炎症及疤痕等病徵。該工具目前已獲准在任何合資格的藥物開發項目中公開使用。

FDA指出，該工具將有望簡化代謝功能障礙相關脂肪性肝炎（MASH）的臨床試驗，而該疾病目前影響數百萬美國人，可導致肝功能衰竭、甚至癌症。

仍由醫生作最終解釋

當局進一步指出，目前多名專家獨立審查肝臟活檢，過程不僅緩慢，且有時出現不一致的情況；該AI工具則有助實現評估標準化，從而減少為患者帶來新療法所需的時間及資源。不過，AIM-NASH目前仍是輔助角色，系統根據標準評分系統提供數據後，最終交由醫生進行最終解釋。

目前藥物開發商正積極採用AI技術。行業專家預測，該方法在未來三到五年內，可將藥物開發的時間和成本縮減至少一半。