Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

美FDA准用首個脂肪肝AI評估工具 加快過程及標準化

商業創科
更新時間：11:51 2025-12-09 HKT
發佈時間：11:51 2025-12-09 HKT

美國食品和藥物管理局（FDA）周一宣佈，已批准首個用於評估嚴重脂肪肝疾病的AI工具。據FDA公佈，這款名為「AIM-NASH」雲端系統，能夠利用AI演算法分析肝臟組織的圖像，協助醫生評估脂肪堆積、炎症及疤痕等病徵。該工具目前已獲准在任何合資格的藥物開發項目中公開使用。

FDA指出，該工具將有望簡化代謝功能障礙相關脂肪性肝炎（MASH）的臨床試驗，而該疾病目前影響數百萬美國人，可導致肝功能衰竭、甚至癌症。

仍由醫生作最終解釋

當局進一步指出，目前多名專家獨立審查肝臟活檢，過程不僅緩慢，且有時出現不一致的情況；該AI工具則有助實現評估標準化，從而減少為患者帶來新療法所需的時間及資源。不過，AIM-NASH目前仍是輔助角色，系統根據標準評分系統提供數據後，最終交由醫生進行最終解釋。

目前藥物開發商正積極採用AI技術。行業專家預測，該方法在未來三到五年內，可將藥物開發的時間和成本縮減至少一半。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
被告盧彥銘否認強姦罪。資料圖片
無業男涉後樓梯姦已婚女網友 事主供稱強姦5、6下後 被告稱「我返去拎大麻」便離開
社會
23小時前
TVB「準最佳男配角」爆身體有驚人缺陷 先天DNA出錯恐永久殘障：準備好不能正常生活
TVB「準最佳男配角」爆身體有驚人缺陷 先天DNA出錯恐永久殘障：準備好不能正常生活
影視圈
22小時前
神秘男四出低價求購宏福苑單位 代理斷言拒絕 怒批「極不道德」 質疑想重建後賣出圖利
神秘男四出低價求購宏福苑單位 代理斷言拒絕 怒批「極不道德」 質疑想重建後賣出圖利
樓市動向
6小時前
《中年好聲音》海兒女神形象崩壞？零濾鏡真面目曝光 一部位明顯粗壯被指「怪怪哋」
《中年好聲音》海兒女神形象崩壞？零濾鏡真面目曝光  一部位明顯粗壯被指「怪怪哋」
影視圈
15小時前
投票日旺角消防局外現神秘人龍？大批年輕人打蛇餅 醒目網民1細節推斷真相......
投票日旺角消防局外現神秘人龍？大批年輕人打蛇餅 醒目網民1細節推斷真相......
生活百科
20小時前
01:08
日本青森縣7.6級地震 預計北海道現3米高海嘯 札榥遊客披浴袍急逃
即時國際
13小時前
酒店租霸︱一家3口住4個月欠¥5000房費 老闆提「倒貼送客」遭拒
酒店租霸︱一家3口住4個月欠¥5000房費 老闆提「倒貼送客」遭拒
奇聞趣事
5小時前
70年代家傳戶曉小生屢用柺杖出行 忍淚罕談生死：及時行樂別為難自己 曾有婚外情背叛前妻
70年代家傳戶曉小生屢用柺杖出行 忍淚罕談生死：及時行樂別為難自己 曾有婚外情背叛前妻
影視圈
3小時前
開播近25年的廣東話長壽劇《外來媳婦本地郎》7日播出大結局。微博
愛回家2.0︱廣東25年長壽劇《外來媳婦本地郎》大結局 網民：重頭再睇
即時中國
20小時前
經初步分析，應家柏（圖中）認為布文、李慕華及杜苑欣均有機會贏得錦標。
馬場浮世繪｜騎師賽  應家柏睇好三將奪標
馬圈快訊
16小時前