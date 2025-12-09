Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

低空經濟成航空戰略部署 陳美寶盼港成先驅者 「使用更重型無人機跨境物流」

商業創科
更新時間：13:12 2025-12-09 HKT
發佈時間：13:12 2025-12-09 HKT

低空經濟正重塑城市發展格局，一連三日的「亞太航空空域展覽暨會議2025」 由今日（9日）起於香港亞洲博覽館舉辦，運輸及物流局局長陳美寶在開幕致辭中指出，低空經濟是航空發展的戰略部署，而香港具備「背靠祖國，聯絡世界」的優勢，希望在民航的安全及低空經濟兩個方面，也扮演一個先驅者、領導者的角色。此外，上和科技在展覽上發布了智慧低空交通管理系統3.0，具備對低空監控區域內合作目標及非合作目標進行全程、全景、可視化的感知、識別、跟蹤、服務及反制等技術能力。

探索低空經濟機遇 打造「智慧天空」

陳美寶介紹道，香港國際機場是世界領先的航空貨運樞紐與頂級國際客運機場。數據顯示，去年香港國際機場旅客吞吐量達5,500萬人次，按年增長三分之一；今年前十個月，機場旅客吞吐量更是躋身全球十大最繁忙國際客運機場之列。

她指出，在管理高空交通的同時，香港也正積極探索新興低空經濟帶來的機遇。今年3月，香港啟動低空經濟「監管沙盒」項目，過去9個月已取得眾多成就，例如無人機實現了18分鐘跨場景醫療配送，配送時間縮短60%以上。各方正整合人工智能無人機系統，用於基礎設施維護、監控和預防性維護，合力打造一個「智慧天空」。尤為關鍵的是，逾十個政府部門已開始利用無人機開展低空經濟應用，將這一新機遇融入公共服務和城市管理之中。

港國際標準體系 與灣區創新協同

兩周前，香港啟動低空經濟「監管沙盒X」計劃，將邁向更具挑戰性的場景，例如使用更重型的無人機、甚至是載人無人機進行跨境物流。她直指這一階段的關鍵問題是，「如何在保持可接受風險的同時，創造巨大的經濟價值？」

她進一步表示，香港身為國際金融中心以及法律、保險服務樞紐，正充分調動自身的資本優勢與風險管理專長，為整個產業鏈提供專業化解決方案。此外，香港位於粵港澳大灣區，自身國際標準體系與灣區強大的創新研發能力形成強效協同，為低空經濟創造了完美的平台。

上和科技新功能可自動識別黑白名單

另一方面，自2019年開始研發智慧低空交通管理系統的上和科技，在亞太航空展上發布了智慧低空交通管理系統3.0。公司在現場展示了多款應用於不同場景的無人機反制裝備，以及不同功能的低慢小探測雷達，同時首次亮相多套不同低空應用場景的功能軟件。

據介紹，系統3.0新增功能可實現對大灣區低空無人機黑白名單的自動識別，能為大灣區低空跨境遠程安防提供技術支持，能針對低空無人機非合作目標實施多場景多模式反制等低空管理目標。

上和科技智慧低空交通系統已在珠海試行

事實上，上和科技自主研發的智慧低空交通管理系統1.0於2024年6月已在珠海市上線，系統通過數字網格計算、AI智能算法等技術，為A類飛行器及消費級無人機提供全面的通導航服務。

其後於2024年11月，上和科技的智慧低空交通管理系統2.0亦在珠海市正式上線並投放巿場試運行，實現了區域性遠程低空監控、衛星厘米級定位等服務功能，同時能為港澳地區低空監察提供技術支持。該系統2.0的跨境低空協同管理功能，亦是全國首套具備粵港澳大灣區低空融合協同管理能力的低空管控系統。

至於是次亞太航空空域展覽，匯聚了全球航空領袖及逾百家參展商展示尖端解決方案，探討傳統航空運作與先進空中移動運作融合、低空交通管理、城市空中出行等發展新方向。

在開幕禮上，運輸及物流局局長陳美寶（中）及民用空中航行服務組織理事長Simon Hocquard（左四）等嘉賓均有出席活動。
在開幕禮上，運輸及物流局局長陳美寶（中）及民用空中航行服務組織理事長Simon Hocquard（左四）等嘉賓均有出席活動。

在開幕禮上，運輸及物流局局長陳美寶、中國民用航空局空管局局長苗旋、民用空中航行服務組織理事長Simon Hocquard、亞太合作委員會主席兼新加坡民航局局長HAN Kok-Juan、香港機場管理局主席李偉銓、香港民航處處長廖志勇、CANSO董事會主席Tim Arel、中國民用航空局副局長馬兵及國際民航組織亞太地區辦事處主任馬濤等嘉賓均有出席活動。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
被告盧彥銘否認強姦罪。資料圖片
無業男涉後樓梯姦已婚女網友 事主供稱強姦5、6下後 被告稱「我返去拎大麻」便離開
社會
2025-12-08 13:33 HKT
TVB「準最佳男配角」爆身體有驚人缺陷 先天DNA出錯恐永久殘障：準備好不能正常生活
TVB「準最佳男配角」爆身體有驚人缺陷 先天DNA出錯恐永久殘障：準備好不能正常生活
影視圈
23小時前
神秘男四出低價求購宏福苑單位 代理斷言拒絕 怒批「極不道德」 質疑想重建後賣出圖利
神秘男四出低價求購宏福苑單位 代理斷言拒絕 怒批「極不道德」 質疑想重建後賣出圖利
樓市動向
8小時前
70年代家傳戶曉小生屢用柺杖出行 忍淚罕談生死：及時行樂別為難自己 曾有婚外情背叛前妻
70年代家傳戶曉小生屢用柺杖出行 忍淚罕談生死：及時行樂別為難自己 曾有婚外情背叛前妻
影視圈
5小時前
投票日旺角消防局外現神秘人龍？大批年輕人打蛇餅 醒目網民1細節推斷真相......
投票日旺角消防局外現神秘人龍？大批年輕人打蛇餅 醒目網民1細節推斷真相......
生活百科
21小時前
《中年好聲音》海兒女神形象崩壞？零濾鏡真面目曝光 一部位明顯粗壯被指「怪怪哋」
《中年好聲音》海兒女神形象崩壞？零濾鏡真面目曝光  一部位明顯粗壯被指「怪怪哋」
影視圈
17小時前
馬鞍山$84霸王餐照出兩種人格！收據已付錢老闆仍全網追數 真相竟藏大洋蔥｜Juicy叮
馬鞍山$84霸王餐照出兩種人格！收據已付錢老闆仍全網追數 真相竟藏大洋蔥｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
酒店租霸︱一家3口住4個月欠¥5000房費 老闆提「倒貼送客」遭拒
酒店租霸︱一家3口住4個月欠¥5000房費 老闆提「倒貼送客」遭拒
奇聞趣事
6小時前
01:06
日本青森縣7.6級地震 預計北海道現3米高海嘯 札榥遊客披浴袍急逃
即時國際
14小時前
Threads@harimerdeka_epecs/Threads@wig66666666
日本青森7.5級地震｜強震畫面瘋傳 北海道遊客22樓赤腳狂奔落街逃命
即時國際
5小時前