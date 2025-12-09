內地90後大戶徵婚轟動股壇 聲稱「逾10間公司十大股東」 意外揭出一隻大牛股

近日，90後游資大佬劉鑫通過個人公眾號發文徵婚引爆全網，最終能否成功覓得佳偶尚且不知，但這波流量是賺到了。不僅這篇徵婚啟事的閱讀點擊已超過10萬+，且至今每篇發文，流量都可上萬。

據說，徵婚的效果也立竿見影，劉鑫的微信每天收到數百個好友申請，讓他應接不暇。不過，對金融圈而言，關注焦點很快從徵婚本身轉移到了他背後的財富實力上，特別是他提到的「超10家上市公司十大股東」身份。

上季業績位列6隻A股十大股東

根據A股上市公司第三季業績，「劉鑫」出現在大金重工（002487.SZ）、中電電機（603988.SH）、大元泵業（603757.SH）、濟民健康（603222.SH）、江順科技（001400.SZ）及龍星科技（002442.SZ）6家上市公司的前十大流通股東名單中，分別持有1,226.51萬股、628.95萬股、477.77萬股、888.88萬股、35.49萬股和666.39萬股，而在大金重工和江順科技兩家公司中，位列第一大自然人股東。

若上述「劉鑫」均為同一人，那麼以12月8日收市價計算，這6隻股票的合計持倉市值約為11.92億元。

劉鑫在徵婚啟事中僅提到兩家上市公司，它們應該具有代表性，或者存在某種特殊意義。除了前述的大金重工外，還有國晟科技（603778.SH），前者是其持倉市值較多的，現已接近7億元，在上周五剛剛觸及歷史新高；而後者則是今年第四季以來漲幅僅次於合富中國（603122.SH）的大牛股，期間累計漲幅達到了281.03%。

徵婚啟事後股價爆升逾38%

從第三季業績來看，國晟科技的前十大流通股東中並沒有劉鑫，因此其重倉這隻股票的時間應該是在今年第四季。

K線圖顯示，國晟科技自11月10日開始展露淩厲飆漲走勢，先是連收5個漲停，短暫休息後於11月24日開始又收出6天5個漲停。而自11月27日劉鑫在徵婚啟事中提到它至12月8日收市時，期間漲幅達到38.41%。

劉鑫暫時沒有透露其具體持股數量及買入、賣出情況。近日，也有不少市場人士質疑，其公開透露自己重倉這隻股票，背後可能是為了拉高出貨、引人接盤的目的。

國晟科技資本動作添戲劇性

國晟科技自身的資本動作也為這輪行情增添了戲劇性。11月25日晚間，公司公告計劃以2.406億元現金收購「孚悅科技」100%股權，這次收購不僅引發了市場高度關注，還有監管的問詢，主要原因就是標的公司的高溢價。

據悉，孚悅科技成立於2024年6月，是一家從事高精密度新型鋰電池外殼材料的生產企業，實繳注冊資本1,000萬元。

國晟科技表示，交易完成後，公司合併報表下的營業收入、凈利潤將有所增加，同時為上市公司注入長期增長動力，提升上市公司核心競爭力和可持續發展能力。

但值得一提的是，孚悅科技2024年的營收僅509.09萬元，凈利潤虧損110.53萬元。截至今年8月底的凈資產為1,898.57萬元。就是這樣一家成立剛一年多的企業，經收益法評估後，增值逾2.2億元，增值率高達1167.27%。

監管機構要求自查內幕泄露

上交所當晚就火速下發了問詢函，要求公司說明交易公允性、支付方式對公司的影響、業績對賭合理性、是否利益輸送。而在這份收購公告披露前，國晟科技已經連續漲停。這種時間上的巧合，也讓監管機構要求公司全面自查是否存在內幕信息提前泄露的情形。

從10月股價異動至今，國晟科技龍虎榜的買入席位從未見機構身影。

《星島環球網》記者吳鳴 上海報道

