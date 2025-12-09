Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

特朗普准Nvidia H200晶片銷華 美政府需「收稅」25%

商業創科
更新時間：09:07 2025-12-09 HKT
發佈時間：09:07 2025-12-09 HKT

美國總統特朗普周三於自家社交媒體Truth Social發文表示，已親自告知中國國家主席習近平，美國將允許英偉達（Nvidia）在符合條件並獲批准下，向中國及其他國家客戶出口其高效能AI晶片H200。不過，當中交易收益的25%必須支付給美國政府。特朗普亦透露，習近平對此作出了「積極的回應」。受利好消息刺激，英偉達盤後最高見190.99美元，升2.93%。

值得注意的是，雖然H200晶片獲准放行，但特朗普強調，英偉達目前最先進的Blackwell晶片及即將推出的Rubin架構晶片，均不在本次協議之列。

特朗普表示，商務部目前正在敲定細節，有關原則亦將適用於AMD、英特爾（Intel）及其他美國晶片巨頭。

批拜登逼推降級版 「根本無人需要」

特朗普在帖文中亦批評，上任拜登政府曾迫使美國企業投入數十億美元去生產「降級」版本，直斥這些產品「根本沒人需要」，是一個「糟糕的主意」，不僅拖慢了創新，更傷害了美國工人。

