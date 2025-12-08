Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火｜保監局指火災涉1萬張壽險保單及1800張產險保單

商業創科
更新時間：14:01 2025-12-08 HKT
發佈時間：14:01 2025-12-08 HKT

大埔宏福苑發生五級大火近兩周，保險業監管局行政總監張雲正出席亞洲保險論壇後表示，保險業界按地址在資料庫中找到1,800張財產及意外保險保單，以及1萬張壽險保單。局方強調，會主動接觸客戶及加快賠償過程，並指保險公司償付能力充足。

兩類保單各涉及35間公司

張雲正提到，1,800張財產及意外保險保單主要涉及家居保險、個人意外、醫療及家傭保險；而1萬張壽險保單則主要涉及終身壽險、醫療危疾及年金儲蓄。兩類保單各涉及35間保險公司。

已開始直接聯絡保單持有人

他指出，保險公司已開始直接聯絡保單持有人或住戶，並按他們需要提供幫助。保險賠償金額方面，因保險賠償數字變動快，暫時不會透露賠償總金額。

保監局主席姚建華亦指，事件對保監局而言是頭等大事，會積極協調業界及保聯，亦感謝保聯、業界和各中介機構及團體盡快處理事情。
 

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
02:55
立法會選舉結果︱一文睇清90個當選議員全名單 地區直選/功能界別/選委界議席誰屬？
政情
15小時前
立法會選舉 ‧ 新界東南｜方國珊終「圓夢」躋身立法會 豪取5.8萬票 葉傲冬空降力保次席
01:23
立法會選舉 ‧ 新界東南｜方國珊終「圓夢」躋身立法會 奪5.8萬票成全港票后：沒有奇蹟 只有累積才有成績
政情
9小時前
立法會選舉｜政黨勢力分佈一覽：民建聯增至20席 新民黨議席「斬半」成輸家 工聯會兩議員連任失敗
01:38
立法會選舉｜政黨勢力分佈一覽：民建聯增至20席 新民黨議席「斬半」成輸家 工聯會兩議員連任失敗
政情
5小時前
前TVB「靚仔過梁朝偉」男星超市貪婪試食？挺巨腩狀態今非昔比  養三頭家傳年花500萬
前TVB「靚仔過梁朝偉」男星超市貪婪試食？挺巨腩狀態今非昔比  養三頭家傳年花500萬
影視圈
6小時前
立法會選舉｜江旻憓空降旅遊界勝選 未回應提問即離開 對手馬軼超僅得23票
01:13
立法會選舉｜江旻憓空降旅遊界勝選 未回應提問即離開 對手馬軼超僅得23票
政情
8小時前
TVB「最強綠葉」25歲女報喜！IB 41分入港大再修畢碩士 受名導力捧已榮升業主
TVB「最強綠葉」25歲女報喜！IB 41分入港大再修畢碩士 受名導力捧已榮升業主
影視圈
20小時前
深圳蓮塘新商場「景福安薈鄰」開幕！一出關直達 連接地鐵 50+餐廳商舖進駐 潮汕火鍋/糕餅店/按摩
深圳蓮塘新商場「景福安薈鄰」開幕！一出關直達 連接地鐵 50+餐廳商舖進駐 潮汕火鍋/糕餅店/按摩
旅遊
2025-12-07 10:00 HKT
前TVB男星淪落街頭派傳單冇人識 曾是王晶愛將 戀女星被指博上位分手後態度依舊？
前TVB男星淪落街頭派傳單冇人識 曾是王晶愛將 戀女星被指博上位分手後態度依舊？
影視圈
21小時前
前港姐「清純張栢芝」千萬豪宅曝光 32歲坐擁三物業 曾遭背叛怒撇星二代
前港姐「清純張栢芝」千萬豪宅曝光 32歲坐擁三物業 曾遭背叛怒撇星二代
影視圈
5小時前
民建聯今屆派出26人參選，包括13人參與地區直選、5人競逐功能界別及8人競逐選舉委員會界別，最終取得20席。
立法會選舉結果︱民建聯取20議席 地區直選總體得票率較上屆大減近25萬票
政情
5小時前