大埔宏福苑五級火｜保監局指火災涉1萬張壽險保單及1800張產險保單

大埔宏福苑發生五級大火近兩周，保險業監管局行政總監張雲正出席亞洲保險論壇後表示，保險業界按地址在資料庫中找到1,800張財產及意外保險保單，以及1萬張壽險保單。局方強調，會主動接觸客戶及加快賠償過程，並指保險公司償付能力充足。

兩類保單各涉及35間公司

張雲正提到，1,800張財產及意外保險保單主要涉及家居保險、個人意外、醫療及家傭保險；而1萬張壽險保單則主要涉及終身壽險、醫療危疾及年金儲蓄。兩類保單各涉及35間保險公司。

已開始直接聯絡保單持有人

他指出，保險公司已開始直接聯絡保單持有人或住戶，並按他們需要提供幫助。保險賠償金額方面，因保險賠償數字變動快，暫時不會透露賠償總金額。

保監局主席姚建華亦指，事件對保監局而言是頭等大事，會積極協調業界及保聯，亦感謝保聯、業界和各中介機構及團體盡快處理事情。

